Het weer van vandaag: regenachtig en stevige wind

In de ochtend blijft het droog en heeft de bewolking de overhand. Aan het begin van de middag trekt vanuit het westen een regengebied onze regio binnen. Het wordt vanmiddag slechts 5 graden, echter door de stevige zuidwestenwind voelt het kouder aan. De zuidwestenwind neemt toe tot matig of vrij krachtig en langs de kust tot krachtig, windkracht 4 tot 6.

Vanavond zijn er buien met kans op hagel. Vannacht wordt het landinwaarts droog met enkele opklaringen. De temperatuur daalt landinwaarts tijdens opklaringen naar waarden rond het vriespunt. De wind neemt sterk in kracht af.

Morgen is het overwegend bewolkt en valt er af en toe regen. In het oosten van het Rijnmondgebied is wat natte sneeuw niet uitgesloten. In het westen van de regio valt er in de middag mogelijk meer regen. In de middag wordt het 5 graden en staat er slechts een zwakke tot matige zuidenwind.

Vooruitzichten

De komende dagen blijft het wisselvallig weer. In eerste instantie is het vrij koud met in de nacht naar maandag temperaturen dichtbij het vriespunt. Zondag en maandag wordt het in de middag 5 of 6 graden, daarna loopt de middagtemperatuur op naar een graad of 9.

Tussen 21 en 30 november bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 8,7 graden en de minimumtemperatuur 3,1 graden. Er valt gemiddeld 25,9 mm neerslag.