Belgische media krijgen geen genoeg van Feyenoord-goudhaantje Cyriel Dessers: 'Heeft Racing Genk al spijt?'

Cyriel Dessers is hot. De gave van de Feyenoord-spits om in de blessuretijd te scoren gaat ook bij onze Zuiderburen niet onopgemerkt voorbij. We maakten een rondje langs de Belgische media.

Zo kopt Sporza: "Technisch meesterwerkje en heerlijke kopbal: Cyriel Dessers weer de held met geweldige goals." De Vlaamstalige publieke omroep stelt ook de vraag waarom de spits, ondanks de vele goals, geen basisspeler is bij Feyenoord.

Het Laatste Nieuws omschrijft Dessers als 'Feyenoordheld', maar dan wel 'één minuutje later dan verwacht'. Daarmee doelt de krant op de tweede minuut van de blessuretijd, waarin de geluksvogel in de wedstrijden tegen PSV, Sparta en AZ voor de Rotterdammers scoorde. "Of Racing Genk stilaan spijt heeft dat het Cyriel Dessers heeft uitgeleend?", vraagt Het Laatste Nieuws zich af.

Vorig weekend publiceerde Het Nieuwsblad een groot interview met Dessers in Rotterdam. Uiteraard besteedde het medium donderdagavond aandacht aan de aanvaller van Feyenoord. Dessers kroonde volgens Het Nieuwsblad zich tot held van de Rotterdammers.

De tekst gaat verder onder de tweet:

Over de taalgrens wordt er niet veel over Dessers geschreven. Op de website van RTBF, de Franstalige publieke omroep, gebeurt dat wel. In het wedstrijdverslag van Slavia Praag-Feyenoord staat dat de Belgische-Nigeriaanse spits in Nederland 'het vertrouwen ademt'. Verder benadrukt RTBF het fraaie staaltje techniek van Dessers bij de gelijkmaker tegen de Tsjechen.