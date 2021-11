Sparta met fitte selectie en 'optimaal voorbereid' naar duel met Ajax: 'Kleine kans die we hebben gaan we pakken'

Over de manier waarop Sparta het dit seizoen regelmatig imponerende Ajax gaat bestrijden, wil Fraser weinig kwijt. "Die kleine kans die we maken ga ik niet bespreken, maar ik moet heel reëel zijn. We beseffen heel goed dat Ajax een mindere dag moet hebben en wij top moeten zijn, dan heb je een kansje. Daar gaan we absoluut voor. Je bent als sporter altijd verplicht maximaal te leveren, daarna zie je wel of het iets op heeft geleverd of niet."

"We beseffen heel goed dat op een manier spelen waarin je vooral probeert voldoende mensen achter de bal te hebben, weleens wat kan opleveren", vervolgt Fraser. "Maar uiteindelijk winnen ze dan negen of tien van de tien keer alsnog. We moeten ons huid zo duur mogelijk verkopen, op het moment dat de wedstrijd bezig is moeten we zien hoe we ervoor staan. Maar we hebben ons optimaal voorbereid, meer kan je niet doen."

Volgens verdediger Beugelsdijk heeft Sparta zondag 'iets extra's' nodig tegen Ajax. "Je moet ze toch op een bepaalde manier aanpakken. Kwalitatief zijn ze beter, dan moet je het op een andere manier oplossen. Ik weet dat ik zo'n type ben en mag toch hopen dat iedereen zich beseft dat we iets extra's nodig hebben. Dat merk ik in ieder geval wel in de groep."

"Zij kunnen ook een mindere dag hebben. Ik denk dat die jongens, met alle respect, ook niet op kunstgras zitten te wachten. Ze hebben zelf een heerlijk veldje. Ze hebben ook net Champions League gespeeld. De kleine kans die we hebben gaan we pakken."

