Podcast Feyenoord over Cyriel Dessers: 'De optie tot koop moet heel snel worden gelicht'

De mannen van de FC Rijnmond Podcast waren vrijdagochtend nog altijd in euforische stemming na het knappe gelijkspel van Feyenoord bij Slavia Praag (2-2) in de Conference League. Vanuit Praag blikken verslaggever Sinclair Bischop, Dennis van Eersel en Frank Stout terug op het Tsjechische avontuur. Uiteraard gaven zij de complimenten aan goudhaantje Cyriel Dessers.

"Hij past bij de club. Dessers is een schot in de roos gebleken", zegt Bischop. Momenteel wordt de spits gehuurd van de Belgische club Racing Genk. Feyenoord heeft een optie tot koop op Dessers. "Ik zou die heel snel lichten. Mensen waren sceptisch toen hij kwam, misschien zijn die dat nog steeds. Maar soms past een speler goed bij een club."

Van Eersel meldt dat Dessers ongeveer 3 miljoen euro moet kosten. "Dat is wat er minimaal op tafel gelegd moet worden. We weten hoe Feyenoord er financieel opstaat. Er zal dan eerst iemand verkocht moeten worden." Maar Van Eersel verwacht dat misschien al in de winterstop en anders na dit seizoen Feyenoord de optie zal gaan lichten.

'Is Marciano dé stand-in waarop je kunt bouwen?'

De mannen prijzen de werklust en de wilskracht van Feyenoord, dat een lange tijd met tien man speelde stond na de rode kaart van Guus Til in de eerste helft. Maar de doelman van de Rotterdammers zagen ook een blunderende Ofir Marciano in het doel. Omdat Justin Bijlow positief testte op het coronavirus, mocht de Israëlische doelman tussen de palen staan. Maar bij beide tegendoelpunten zat Marciano er niet goed bij.

"Zo zie je maar hoe belangrijk één schakel kan zijn in een elftal. Het is te hopen dat Bijlow er snel weer bij is. Of Marciano een stand-in is waarop je kunt bouwen? Hij lijkt het tegenovergestelde van zijn voorganger Nick Marsman te zijn", zegt Van Eersel. "Bij Elfsborg zag Marciano er niet goed uit en bij Slavia Praag was het erg slecht. Maar ik neem aan dat hij niet elke wedstrijd zo opzichtig in de fout zal gaan. Zijn gemiddelde niveau zal best wat hoger liggen dan wat hij in Praag liet zien."

Bischop is van mening dat Feyenoord nog een doelman moet halen. Hij nuanceert de situatie door aan te stippen dat de club een beleid heeft gemaakt rondom de keepers. "Maar je moet er niet aan denken dat je Marciano had moeten wisselen voor Thijs Jansen of Tein Troost. Niks ten nadele van deze jongens. Ze trainen mee met het eerste en zijn hartstikke talentvol, maar ze hebben zelfs niet eens in de eredivisie gespeeld", benadrukt de Feyenoord-watcher.

Het Legioen in Praag

In Praag waren duizenden supporters van Feyenoord aanwezig om hun club te steunen. Verslaggever Frank Stout volgde Het Legioen in de Tsjechische hoofdstad op de voet. Zo zag hij dat de politie hard optrad toen enkele supporters vuurwerk afstaken.

Maar Stout spreekt vooral over een positieve sfeer in Praag. "Het was na afloop van de wedstrijd ook een groot feest", merkt hij op. "Dit was geweldig en goed hoe Feyenoord zich hier heeft gemanifesteerd. Je kunt wat vinden van hoe de Tsjechische politie heeft gehandeld. Misschien was het wat overtrokken, maar het heeft wel geleid tot een vredig en prima verlopen mars dan gepland."

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!