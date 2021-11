Chris Natuurlijk op Landgoed Dordwijk

Chris Natuurlijk is te gast op Landgoed Dordwijk, een landgoed ten zuiden van Dordrecht dat halverwege de negentiende eeuw in Engelse landschapsstijl is omgevormd door tuinarchitect J.D. Zocher jr. Het romantische ideaal was een landschap dat er uit moest zien alsof het door de natuur was gevormd, maar in werkelijkheid is over de kleinste details in het park nagedacht.

Landgoed Dordwijk: over ieder detail is nagedacht | Foto: Rijnmond

Billy in het park

Met zijn oranjerie, moestuin en hertenwei heeft Landgoed Dordwijk wel iets weg van het park uit het boek Billy in het park van de Graaf van de Kadt z'n Ellebogen. In dit voorleesboek, geschreven door "ene voorname dame" en naar de moderne tijd bewerkt door landschapskenner Anne Mieke Backer, komt het tuinbeeldje Billy tot leven. Het jongetje beleeft avonturen en ontmoet op zijn reis andere tot leven gekomen beelden in het park, zoals Hercules en Flora, allemaal beelden uit de Oudheid.

Anne Mieke Backer bij het beeld Hercules op Landgoed Dordwijk | Foto: Rijnmond

Backer vertelt dat zij de originele versie van het verhaal heeft gevonden in oud kookschriftje, achtergelaten in een keukenkastje van een oude buitenplaats door "ene voorname dame". Haar naam mocht niet bekend worden omdat het in die tijd niet netjes was voor dames om te schrijven. Van de familie heeft Backer toestemming gekregen om het oude sprookje te bewerken tot een kinderboek dat zich in het nu afspeelt op een oud landgoed.

Anne Mieke Backer en Daan van der Have bij de oranjerie | Foto: Rijnmond

Samen met Daan van der Have, mede-eigenaar van Landgoed Dordwijk, zoekt Backer op het landgoed naar plekken die lijken op de plekken waar het tot leven gekomen beeld Billy uit het boek zijn avonturen beleeft. Onderweg vertelt Van der Have over de geschiedenis van Landgoed Dordwijk en hoe hij de verwaarloosde buitenplaats in 1995 aantrof. Samen met Hans Loos, waarmee van der Have onder meer hotel-restaurant Villa Augustus in Dordrecht leidt, heeft van der Have het park en de gebouwen overgenomen en zorgvuldig in originele staat teruggebracht.

De achtertuin van Rotterdam

Marcia Tap is in het Kralingse Bos waar zij met Martine van Rooijen spreekt over de geschiedenis van het Kralingse Bos door de jaren heen, beschreven in het boek De achtertuin van Rotterdam.

