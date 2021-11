Rijkswaterstaat sluit rijstrook Calandbrug na nieuwe scheuren in wegdek

Komende maandag zal de rechterrijstrook van de Calandbrug worden afgesloten vanwege scheuren in het wegdek. De brug is hierdoor niet meer veilig voor weggebruikers.

In augustus werden ook al scheuren in het wegdek ontdekt. Deze zijn vervolgens gelast, maar daarna ontstonden er nieuwe scheuren.

De Calandbrug is gebouwd in 1969 en wordt intensief gebruikt. De scheuren zijn ontstaan door het zware verkeer. Bij eerdere reparaties is het staal onder het beweegbare deel van de rechterrijstrook kwetsbaar geworden. Door het verkeer op dat deel van de rijstrook te weren hoopt Rijkswaterstaat verdere scheurvorming te voorkomen.

Herstelwerkzaamheden

De komende tijd wordt onderzocht hoe de rijstrook van de Calandbrug het beste gerepareerd moet worden. Mogelijk vinden de herstelwerkzaamheden plaats in 2022. Eerder stond bij ProRail de renovatie van de hele brug op de planning in 2025. Rijkswaterstaat laat weten dat ook omgevingspartijen worden betrokken bij deze afweging.

Rijkswaterstaat verwacht dat het verkeer nauwelijks last zal krijgen van de afgesloten rijstrook. "In principe is een rijstrook genoeg om al het verkeer te kunnen afwikkelen."