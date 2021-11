Gedupeerde ondernemers Coolsingel krijgen voorschot van gemeente Rotterdam na rellen

Volgens wethouder Roos Vermeij (Economie) stapelen de tegenslagen voor Rotterdamse ondernemers zich op. "De coronamaatregelen hakken er diep in en ook nu weer zijn de vooruitzichten slecht", zegt Vermeij. "En daar komen de rellen van vorige week nog eens bovenop."

Rotterdam hoopt dat de Coolsingel in de aanloop naar de feestdagen weer helemaal spic en span is en winkelend publiek aantrekt. "Zo krijgen Rotterdamse winkeliers binnen de beperkte openingstijden in ieder geval zoveel mogelijk ruimte om omzet te draaien en het hoofd boven water te houden".

Tijdens de rellen van vorige week vrijdag kreeg een tiental ondernemingen te maken met materiële schade. Hoewel de meeste ondernemingen zijn verzekerd, zijn enkele kleinere ondernemers niet of onvoldoende verzekerd.

Voorschot

Om hen tegemoet te komen besloot het college het schadebedrag voor te schieten. Hiermee loopt de gemeente Rotterdam vooruit op de uitkering van verzekeraars, of het verhalen van schade op de daders. De eerste voorschotten, met een totaalbedrag van 19.000 euro, worden vandaag uitgekeerd.