Woningnood? Op deze plek in de regio worden maar liefst vier nieuwe en betaalbare huizen per dag gebouwd

De eerste huizen zijn vrijdag in alle vroegte met een speciaal transport naar Ridderkerk gebracht. De woningen zijn vijf bij vier meter groot: de maximale maat die je over de weg mag vervoeren. De kant-en-klare huizen zijn in zes dagen tijd gebouwd in een Emmeloordse fabriek. Aan de buitenkant lijken ze woningen van steen, maar het zijn eigenlijk grotendeels houten huizen. De kant-en-klare woningen staan "rug tegen rug" en worden altijd in een rijtje van vier verkocht. Aan deze huizen hangt een prijskaartje van zo'n 100 duizend euro.

Neem een kijkje in de Ridderkerkse kant-en-klare woningen:

Woningbouwvereniging Wooncompas ziet in deze woningen een oplossing om snel wat aan de woningnood te doen. "Er is natuurlijk een ongelofelijke grote vraag naar betaalbare woningen. Op deze manier kunnen we snel woningen neerzetten", zegt bestuurder Alfred van den Bosch.

'Dit is het eerste grote project'

Het plaatsen van de woningen blijkt precisiewerk. De woning hangt aan een hijskraan en moet precies goed worden neergezet. Teveel wind zou een probleem zijn, maar op de eerste ochtend gaat alles op rolletjes. "Stekker er in stoppen, bestrating er omheen en het is klaar", zegt ontwikkelaar Willem van Tilburg van StartBlock tevreden. Het bedrijf, een start-up die twee jaar bestaat, hoopt een nieuwe trend te zetten op de woningmarkt. "We hebben eerst een modelwoning gebouwd en die steeds verbeterd. Inmiddels zijn alle kinderziektes eruit. We kunnen nu echt projecten gaan neerzetten. Dit is het eerste grote project en we hopen dat we straks heel Nederland van betaalbare starterswoningen te mogen voorzien."

Omwonenden zijn komen kijken naar het bijzondere tafereel. Jack en Jannie zijn de 'achterburen' van de nieuwe woningen. Ze staan vol verbazing naar hun nieuwe uitzicht te kijken. "Het is heel bijzonder dat het zo kan. Het wordt met een vrachtwagen gebracht, gehesen en dan staat er opeens een huis." Jannie vindt het fijn dat het bouwen snel gaat, dat scheelt in de overlast. Ook hoopt ze dat er snel nieuwe buren komen. "Dan kijk je tenminste niet naar een zwart gat."

De kant-en-klare woningen van de woningbouwvereniging zijn bedoeld voor jongeren tot en met 27 jaar. De huren starten vanaf 633 euro. De inschrijving start in januari - de nutsvoorzieningen moeten nog worden aangelegd. Van den Bosch, van de woningcorporatie: "We zijn bezig om manieren te vinden om de achterstand in te halen en snel te bouwen. Hier staat de eerste versnelling. Dit is een oplossing om sneller, betaalbaarder en duurzaam te kunnen bouwen."