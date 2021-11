Ali Boussaboun in FC Rijnmond: 'Arne Slot heeft van Feyenoord een geoliede machine gemaakt'

"Dit is de kwaliteit die bij Feyenoord nodig is", benadrukt Ali Boussaboun over doelpuntenmaker Cyriel Dessers. De voormalig aanvaller ziet de klasse in de goals die de Nigeriaanse Belg maakte tegen Slavia Praag. "Ik zag een paar procentjes Robin van Persie erin zitten", vult chef sport Ruud van Os aan.

In FC Rijnmond ging het knappe resultaat van Feyenoord in de Conference League bij Slavia Praag. Emile Schelvis denkt dat er in de winterstop met de Belgische club Racing Genk, de werkgever van Dessers, gesproken zal gaan worden door Feyenoord. Ondanks dat er in De Kuip weinig te besteden is. "Maar er komt geld aan, heb ik begrepen", laat Schelvis vallen, die vermoedt dat Dennis te Kloese anders nooit naar Feyenoord zal gaan om algemeen directeur te worden.

Maar de flaterende doelman Ofir Marciano werd ook onder de loep genomen. Hij maakte twee fouten tegen Slavia Praag bij in het doel bij Feyenoord, maar werd dus nog gered met twee doelpunten van Dessers. Van Os weet niet of de Rotterdammers er verstandig aan doen om een nieuwe reservedoelman te halen. Boussaboun heeft een andere mening: "Ik zeg niet dat Marciano niets kan, maar je moet je conclusies trekken. Ze zien hem dagelijks trainen. Als hij niet goed genoeg blijkt, dan moet je verder zoeken."

'Feyenoord is leuk om naar te kijken'

Bryan Linssen is en blijft desondanks de eerste spits van Feyenoord. "Hij maakt ook belangrijke goals. Dat merkt Dessers ook", zegt Boussaboun, die niet verwacht dat Dessers zich op een vervelende manier zal laten gelden. "Je moet de spelers op hun beste positie neerzetten. Als je de dynamiek in het team ziet, dan zijn het jongens die zichzelf willen bewijzen."

Boussaboun ziet dat Feyenoord veel energie in de wedstrijden legt. "Bovendien is het één ploeg. De spelers gaan allemaal dezelfde kant en geven nooit op. Arne Slot heeft een geoliede machine ervan gemaakt. Feyenoord is leuk om naar te kijken." Wel ziet Schelvis dat Alireza Jahanbakhsh het kind van de rekening is geworden. Boussaboun heeft daar geen problemen mee. "Dan gaat het maar ten koste van Jahanbakhsh. Het gaat om de ploeg."

'Tegen Ajax hoeft Sparta niks'

Komende zondag treft Sparta op Het Kasteel koploper Ajax. "De Amsterdammers zijn veruit favoriet. Ajax moet een slechte dag hebben en Sparta een goede", constateert Van Os. "Waarom zou dat nu niet kunnen?"

Volgens Schelvis kan een stunt voor de Kasteelclub erin zitten. "Het zal ook aan de motivatie van Ajax liggen", zegt de analist. "Bovendien hoeft Sparta tegen Ajax niks", benadrukt Van Os.

Kijk hieronder FC Rijnmond terug: