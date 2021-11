Rotterdammers in de problemen door Zuid-Afrikaanse variant

Er is onrust uitgebroken over een nieuwe coronavirusvariant uit Zuid-Afrika. Het vliegverkeer tussen Nederland en Zuid-Afrika is stilgelegd om verspreiding in te dammen. Reizigers zitten vast en virologen prediken geduld. "Er is laboratoriumonderzoek nodig."

Rotterdammer Edwin Veekens landde met vrouw en kind vanochtend op luchthaven Schiphol, na een vakantie in Zuid-Afrika. Toen ze eenmaal aan de grond stonden, mochten ze het vliegtuig niet uit, vertelt hij Radio Rijnmond via de telefoon. Ze moesten na de landing van half 11 tot 15 uur in het vliegtuig wachten. Daarna mochten ze eruit en werden ze naar een glazen, afgesloten ruimte op de luchthaven geloodst, terwijl ze uren zonder eten zaten. Ervoor stonden politieagenten.

Intussen kregen alle passagiers een PCR-test die moet uitwijzen of ze corona hebben of niet. Tijdens het gesprek met Rijnmond was de rij nog erg lang, vertelt Veekens. Of hij vanavond in zijn eigen bed slaapt of in quarantaine moet? Dat weet hij Veekens niet. "Er is geen communicatie. We krijgen niets te horen."

Vast in Zuid-Afrika

Een andere Rotterdammer die vastzit is Steven van Dijk, teammanager van het Nederlandse cricketteam. Hij en zijn team speelden tegen Zuid-Afrika en kunnen nu het land niet meer uit. Hij zit in een luxe hotel in Pretoria met zijn team. Volgens hem gaat het om een hotel met 500 kamers, waarin 50 mensen gescheiden van elkaar bivakkeren. Hij hoopt dat ze snel naar huis kunnen. Maar of dit lukt, weet hij niet. "Vliegtuigen zijn volgeboekt door Europeanen en Zuid-Afrikanen. Voor mezelf vind ik het niet zo erg. Mijn zoons zijn al wat ouder. Maar sommige jongens uit het team hebben een familie met kleine kinderen."

Het is op dit moment niet duidelijk hoe besmettelijk de Zuid-Afrikaanse coronavariant is, zei Marion Koopmans even later in de uitzending. Koopmans is microbioloog en lid van het OMT. Omdat de variant zich zo snel verspreid in Zuid-Afrika had de Wereld Gezondheidsorganisatie een extra vergadering ingelast.

Laboratoriumonderzoek nodig

De vraag is of de vaccins waarmee nu geboosterd wordt even goed werken als tegen deze nieuwe coronavariant. Bij de Deltavariant was de werking iets minder goed, zei Koopmans. "Maar of dit ook het geval is bij de Zuid-Afrikaanse variant moet blijken uit laboratoriumonderzoek."

Als er een update van het vaccin nodig is om de Zuid-Afrikaanse variant uit te roeien, zou het een voordeel zijn als het niet weer helemaal door de uitgebreide toelatingsprocedure van de autoriteiten hoeft, zei Koopmans. Bij de periodieke update van het griepvaccin hoeft dat volgens haar ook niet en dat scheelt veel tijd.

Hoe ver de Zuid-Afrikaanse variant zich al heeft verspreid is ook nog onduidelijk, zei Koopmans. In Zuid-Afrika dijt de pandemie snel uit, maar of dit komt doordat de Zuid-Afrikaanse variant besmettelijker is dan een andere variant valt nog niet te zeggen. "Ook daarvoor is laboratoriumonderzoek nodig. De Delta-variant van het coronavirus was in Zuid-Afrika net uitgedoofd." Dus er was daardoor meer kans voor besmetting met het Zuid-Afrikaanse virus.