Kabinet kondigt nieuwe coronamaatregelen aan: niet-essentiële winkels om 17:00 dicht, mondkapjes maken comeback

Vandaag en gisteren was er voor het eerst sinds begin oktober een lichte daling te zien in het aantal positieve tests, maar gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests juist: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 22.258 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 19 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.

Scholen blijven open

De avondlockdown gaat zondagmiddag voor het eerst in en duurt van 17.00 uur tot 05.00 uur 's ochtends. Horeca, 'niet-essentiële' winkels, bioscopen en theaters, musea, pretparken en sportscholen moeten dan hun deuren sluiten. Ook mag er vanaf 17.00 uur geen amateursport meer worden beoefend.

Scholen blijven wel open, maar leerlingen vanaf groep zes op basisscholen en middelbare scholieren worden wel verplicht in de gang een mondkapje te dragen. Leerlingen jonger dan 12 jaar met milde neusverkoudheid en een snottebel moeten thuis blijven en zich laten testen.

Voor essentiële dienstverlening, zoals de notaris of advocaat, en voor medische contactberoepen blijven normale openingstijden gelden. Het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje wordt weer verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt, zoals in de horeca, in bioscopen en theaters. Daardoor kunnen er minder mensen binnen zijn dan nu het geval is.

Mondkapjes en afstand

Ook op doorstroomlocaties, zoals beurzen, worden de 1,5 meter en een mondkapje weer verplicht. Ook hier heeft dit effect op het aantal bezoekers dat kan worden toegelaten. Verder geldt voor iedereen het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Het thuiswerkadvies is aangescherpt naar 'Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand'. Ook adviseert het kabinet om contact tussen 70-plussers en kinderen onder de 12 zoveel mogelijk te vermijden:

De strengere maatregelen zullen grote gevolgen hebben voor ondernemers en werkenden, verwacht het kabinet, en daarom wordt het steunpakket fors uitgebreid. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Een boosteroffensief

Het kabinet wil ook dat zoveel mogelijk ouderen voor het einde van het jaar een boosterprik krijgen. De GGD, het RIVM en andere partijen starten daarom een boosteroffensief. Zo gaan Defensie met 750 medewerkers en studenten van mbo tot universiteit helpen bij het vaccineren. Ook het vaccineren van niet-mobiele ouderen gaat eerder van start, vanaf volgende week in plaats van januari.

De nieuwe maatregelen gelden tot en met 18 december. De situatie wordt op dinsdag 14 december opnieuw beoordeeld.