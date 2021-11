Directeur Maasstad Ziekenhuis: 'coronamaatregelen niet in verhouding tot situatie ziekenhuis'

Het pakket coronamaatregelen dat de regering aangekondigd heeft staat niet in verhouding tot de rampzalige taferelen die zich nu in de ziekenhuizen afspelen. Dat is de mening van bestuursvoorzitter Peter Langenbach van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Het Maasstad Ziekenhuis belt al weken operaties af voor allerhande medische ingrepen. Het kan gaan om een heupoperatie, maar ook om een aneurysma (lekkend bloedvat) of de alvleesklier.

"Dat gaat op lange termijn gezondheidsschade voor deze patiënten veroorzaken", aldus Langenbach. Volgens de maatregelen van de regering zijn ziekenhuizen daar vanaf nu toe verplicht, zo bleek tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van VWS vrijdag 26 november.

Pijn

Ook over uitstel van operaties die de gezondheid niet zullen schaden zoals een kaakoperatie maakt Langenbach zich ernstig zorgen. "Vergis je niet. Mensen hebben vaak heel veel pijn." Ondertussen moeten alle operaties ingehaald worden als het aantal corona patiënten weer omlaag gaat. Dat zal pas tegen de zomer zijn, verwacht hij. De zorg blijft daarna nog een lange tijd overbelast. "Je hebt het over een marathon [die het ziekenhuispersoneel moeten lopen, red.] van tweeënhalf jaar."

Minder OKs

De komende tijd zal het aantal patiënten met corona in het ziekenhuis nog wel even blijven groeien, verwacht Langenbach. "Het effect van de maatregelen laat een aantal weken op zich wachten. Er komt eerst nog een nieuwe golf aan van mensen die pas besmet zijn geraakt."

Inmiddels worden steeds meer verpleegafdelingen van het Maasstad Ziekenhuis omgebouwd tot COVID-afdelingen en is het aantal operatiekamers afgeschaald van tien naar zes.