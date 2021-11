Onderwijs opgelucht over coronamaatregelen, andere sectoren balen

Horeca: kortere openingstijden een "nekschot"

Bij horecaondernemer Herman Hell, eigenaar van onder andere het Nieuw Rotterdams Café, is de persconferentie hard aangekomen. "Als je bedenkt dat maar twee procent van de besmettingen opgelopen wordt in de horeca, kan ik niet anders dan concluderen dat dit een symbolische maatregel is," zegt hij. "Als het zou helpen zou ik het nog kunnen begrijpen. Maar dit heeft geen enkel effect op het aantal besmettingen."

Het verder inkorten van de openingstijden zijn volgens Hell een "nekschot voor de horeca," een sector die deels afhankelijk is van omzet 's avonds. "De openingstijden voor waren al afgeschaald van twaalf uur 's nachts, tot 22:00 uur en daarna tot 20:00 uur. Nu wordt het nog verder afgeschaald en mogen we maar tot 17:00 uur open zijn, terwijl daarna de meeste mensen naar de horeca gaan."

Een maatregel die in ere is hersteld de afgelopen persconferentie: anderhalve meter afstand houden. Daardoor loopt het aantal bezette tafels in de horeca terug, en de omzet ook. "Het wordt een bloedbad. Ik schat in dat we dit jaar nog maar een paar procent van de omzet van 2019 overhouden. Ondernemers komen met een enorme schuldenlast te zitten. Op een gegeven moment moet de belastingschuld ook betaald worden. Maar weinig ondernemers kunnen dit opbrengen. De regering zegt steeds dat ze gaan helpen maar tot nu toe is de steun steeds onvoldoende gebleken."

Theaters: mensen veilig in het theater

Waar het onderwijs met relatief weinig aanvullende maatregelen krijgt, is dit niet het geval voor culturele instellingen. Zo moeten culturele instanties vanaf 17:00 uur dicht, zijn mondkapjes op de gang verplicht en mogen zij maar op een derde van hun totale capaciteit draaien. Marc van Kaam, directeur van het Luxor Theater te Rotterdam, heeft er moeite mee. "Het is bewezen dat onze sector niet het probleem is," zegt hij, doelend op waar mensen het coronavirus oplopen.

Volgens Van Kaam voelen mensen zich juist veilig in zijn theater. "We vragen bij binnenkomst om een QR-code, we checken goed en houden ons aan de overheidsmaatregelen." De maatregel waar hij het meeste moeite mee heeft, is de vroegtijdige sluiting. Het theater is volgens hem een sector die 's avonds floreert; matinees zijn geen oplossing. Ook het feit dat zijn theater maar op een derde capaciteit kan draaien laakt hij: dat betekent minder omzet, en het is funest voor de beleving van theatervoorstellingen.

Door de aanvullende maatregelen maakt Van Kaam zich zorgen om zijn sector. "Het is een hard gelag. Bij de artiesten en producers is de rek er uit. Dat leidt tot uitholling van het vak. Ook voor andere theaters is het lastig: er zijn al veel ontslagen gevallen - ook bij Luxor - en die theaters moeten steeds eerst rennen, dan weer stilstaan, rennen, stilstaan."

Bioscopen: 's ochtends films tonen

De bioscopen kampen met vergelijkbare problematiek als theaters: mensen maken er het liefst ' s avonds gebruik van. "We wisten dagen van tevoren al dat deze maatregelen eraan zaten te komen," zegt Rob van der Meer, manager Pathé bioscopen in onder andere Rotterdam. "Zuur maar onvermijdelijk", noemt hij ze. "Voor ons personeel is het ook moeilijk. Sommige mensen hebben we net in dienst genomen. Die maken zich misschien zorgen of ze overdag wel bij ons kunnen werken. De meeste werken normaalgesproken immers in de avonduren."

Van der Meer onderzoekt of hij flexibel kan omgaan met de openingstijden van de bioscopen. "De bezetting gaat omlaag naar een derde van wat deze onder normale omstandigheden zou zijn. We moeten sluiten om 17:00 uur terwijl de meeste mensen 's avonds naar de bioscoop gaan. We overwegen nu om eerder open te gaan, om bijvoorbeeld om 09:00 uur 's ochtends al films te gaan vertonen."

En ook is alles nog niet helemaal duidelijk, meent Van der Meer. Hij weet niet of de laatste film om 15:00 uur moet beginnen zodat de bioscoop om 17:00 leeg is, of dat er om 16:30 uur ook nog een film gestart mag worden. "Dat horen we nog. We moeten nu alle reserveringen voor volgende week gaan afzeggen. Er waren al tweehonderd kaarten voor de vertoning van Harry Potter op maandagavond verkocht."

Onderwijs: blij met continuïteit

De sector die met de minste veranderingen te maken krijgt is het onderwijs. Demissionair premier Rutte had het tijdens de persconferentie al over de grote gevolgen die eerdere lockdowns hebben gehad op leerlingen. Vandaar dat Dirk van der Bijl, voorzitter van het College van Bestuur bij Stichting H3O (waar elf basisscholen onder vallen), opgelucht is.

"De gevolgen van een schoolsluiting voor kinderen is heel wisselend," vertelt Van der Bijl, doelend op kansenongelijkheid. Dat het onderwijs daarom gecontinueerd kan worden is winst, vindt hij: zo krijgen leerlingen niet te maken met sociale en leerachterstanden. Scholen moeten zich echter wel conformeren aan een aantal aanvullende maatregelen, zoals looproutes en mondkapjes bij leerlingen vanaf groep zes.

"Met looproutes hadden wel al ervaring door eerdere lockdowns," zegt hij. En ook mondkapjes bij leerlingen vanaf groep zes vindt Van der Bijl geen probleem. "Iedereen snapt de noodzaak, we zitten op 20 duizend dagelijkse besmettingen. Bovendien zijn basisschoolleerlingen waarschijnlijk makkelijker met maatregelen dan puberende middelbare scholieren," lacht hij. Volgens Van der Bijl ligt de grootste verantwoordelijkheid namelijk bij volwassenen. "We moeten ons gewoon beter aan die basismaatregelen gaan houden, kinderen mogen daar niet de dupe van zijn."