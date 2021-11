Eerste divisie: Excelsior komt goed weg en houdt zicht op de periodetitel, hekkensluiter FC Dordrecht incasseert pak slaag

Excelsior heeft vrijdagavond in eigen huis Jong FC Utrecht opzij gezet. Gemakkelijk ging het niet voor de Kralingers, maar het team van trainer Marinus Dijkhuizen zegevierde in de eerste divisie alsnog met 2-1.

In de eerste helft keek Excelsior tegen een 1-0 achterstand aan na een treffer van Eros Maddy. De thuisploeg speelde daarin weinig klaar en moest in de tweede helft een hoger niveau halen tegen de beloften uit Utrecht.

Dat gebeurde uiteindelijk wel. Via Thijs Dallinga maakte Excelsior gelijk (1-1). Het was daarmee de 21e goal van de topscorer van de eerste divisie. Vlak voor tijd kopte Feyenoord-huurling Marouan Azarkan de winnende goal binnen (2-1).

Periodekansen

Na deze overwinning blijft Excelsior in het spoor van koploper FC Volendam. De Kralingers hebben 35 punten, de oranjehemden drie meer. In de stand van de tweede periodetitel deelt FC Volendam samen met Jong Ajax de koppositie met twintig punten. Excelsior achtervolgt hierin met negentien punten met daarin nog twee wedstrijden te gaan.

Als Jong Ajax de tweede periodetitel zou winnen, dan schuift het bijbehorende ticket voor de nacompetitie door naar de nummer twee van de periode.

Ruime nederlaag voor Dordt

FC Dordrecht beleefde een vervelende vrijdagavond bij ADO Den Haag. De Schapenkoppen gingen ruim onderuit in de Hofstad (5-1).

In de eerste helft keken de Dordtenaren al tegen een 4-0 achterstand aan. Tim Hölscher deed namens de gasten in de tweede helft nog iets terug met een doelpunt. FC Dordrecht heeft na zeventien wedstrijden slechts tien punten en bezit al enige tijd de rode lantaarn in de eerste divisie.