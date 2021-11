Politie zichtbaar aanwezig op 'koele' avond in centrum Rotterdam

Rotterdam centrum loopt even vol als om 18:00 uur de deuren van de winkels sluiten. De stromende regen is geen uitnodiging om te blijven en al snel na sluitingstijd is het stadscentrum weer verlaten.

Meer dan op een normale avond rijden politie en ME-busjes af en aan op de Coolsingel en Lijnbaan. Na de sluitingstijd van 18:00 uur worden groepjes jongeren aangesproken en preventief gefouilleerd. Uit voorzorg zijn de ruiten van de Mediamarkt gebarricadeerd met houden planken.

Houten platen voor de Mediamarkt | Foto: Rijnmond

Black Friday

Volgens de ondernemersvereniging van de Lijnbaan was het vandaag drukker dan op een normale vrijdag maar veel rustiger dan afgelopen jaar. In 2020 besloot Burgemeester Aboutaleb dat de winkels eerder moesten sluiten omdat het te druk werd in het centrum.