Rotterdamse PVV-voorman zinspeelt op eigen partij en uit kritiek op Wilders

Een opmerkelijke tweet op vrijdagavond van de Rotterdamse PVV-voorman Maurice Meeuwissen. Het anders altijd aan Geert Wilders loyale PVV-raadslid in de Rotterdamse gemeenteraad viel zijn landelijke partijleider ineens openlijk af.

Kort na de rellen op de Coolsingel vorige week vrijdag wees Geert Wilders op twitter met de vinger naar 'Marokkanen' als de relschoppers. Dat lijkt Meeuwissen nu - een paar dagen later - ineens in het verkeerde keelgat te schieten. In een tweet reageert hij op Wilders:

"Exact een week geleden was ik op de #Coolsingel en zag ik de #2G demonstratie ontaarden in een vreselijk slagveld. Met eigen ogen zag ik dat het tuig bestond uit alle lagen van de bevolking met alle mogelijke achtergronden. Triest dat mensen dit soort tuig ‘éénzijdig framen’."

Daarmee valt Meeuwissen Geert Wilders ineens radicaal af.

Gemeenteraadsverkiezingen

Naast deze opvallende reactie lanceerde Meeuwissen eerder al een poll: of er behoefte was aan een kopie van de PVV Rotterdam, als de PVV niet aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen 'mee mag doen'.

De afgelopen weken deed hij verwoede pogingen om kandidaten te werven voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart. Daaruit viel op te maken dat er bijzonder weinig belangstelling was voor de Rotterdamse PVV.

Meeuwissen heeft zijn twitteraccount deze maand ook veranderd van @Meeuwissen_PVV naar @MeeuwissenNL. De Rotterdamse PVV'er was vrijdagavond niet bereikbaar toen Rijnmond hem belde om te vragen naar zijn politieke toekomst.