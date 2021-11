Twee dagen tussen de Feyenoord-supporters in Praag: ‘Alles was sprookjesachtig’

‘Goedemiddag dames, heren, AZ-fans en…’ Nog voordat de stewardess van het KLM-toestel haar welkomstwoord kan afmaken, geeft ze onbedoeld het startsein voor het massaal inzetten van het Hand in Hand. Als ze dan ook nog onthult dat de purser van vlucht KL1355 luistert naar de naam Sneijder volgt wederom een te verwachten reactie van de Feyenoord-supporters. We zijn onderweg.

Zo’n 3000 Feyenoorders worden er verwacht in Tsjechië. Op anderhalf uur rijden van Praag speelt AZ een uitwedstrijd tegen Jablonec. Daarom zitten ook wat fans van AZ in het toestel. De ene man die eenmalig Retteketetteketet AZ roept krijgt geen enkele reactie. Collega Dennis van Eersel moet er zachtjes om gniffelen.

Dresscode

Ping. Kort na het opstijgen mogen de stoelriemen los. 12 Feyenoorders haasten zich naar de wc. We tellen vijf truien van Lyle and Scott en drie van Stone Island. Feyenoorders zijn niet alleen overal, je herkent ze ook overal.

Buurman Marco uit Monster gaat met z’n vrienden naar nagenoeg alle uitwedstrijden. Union-uit was leuk, maar hij had er achteraf toch meer van verwacht. “7000 man is natuurlijk een enorm aantal, maar zo’n menigte gaat op in een wereldstad als Berlijn. Zeker als er geen centraal verzamelpunt is. Daarnaast was het kloteweer. In Praag blijft het in elk geval droog. Weet je wie trouwens de co-piloot is?”

Willem bedankt

Het gaat als een lopend vuurtje. Koning Willem-Alexander zou hoogstpersoonlijk de Feyenoord-supporters naar Praag vliegen. Steeds meer mensen geven aan hem gezien te hebben. Als het toestel na een kleine anderhalf uur zachtjes landt in Praag wordt hij toegezongen. ‘Willem bedankt, Willem bedankt!’ Voor heel even is niet de Kromme, maar de koning de belangrijkste Willem.

“Kijk hier, het is hem echt. Ik denk oprecht dat hij nu voor Feyenoord is.” Dez Veth laat een foto van Willem-Alexander in de cockpit aan collega Sinclair Bischop zien. "Ik weet dat hij Ajacied is, maar z'n vrouw is voor Feyenoord. Dat compenseert een beetje. Mooi toch? Ik heb hem niet kunnen spreken, want een beveiliger hield mij tegen", lacht de Vlaardinger. Een kwartier na het plaatsen van de video op het twitterkanaal van Rijnmond Sport wordt het nieuws overal opgepikt. Feyenoord is in Praag, dat is inmiddels landelijk bekend.

Na de Czech-in in ons hotel nemen we snel een podcast op, voordat Dennis en Sinclair zich op de persconferentie in het naastgelegen stadion richten en ik naar de binnenstad toog. El Toro Negro, White Horse, Hard Rock Café… alles is tijdelijk overgenomen door Feyenoorders. In de laatstgenoemde bar wordt duidelijk dat ‘de Feyenoorder’ niet bestaat. Een 74-jarige invloedrijke sponsor drinkt samen met zijn zoon een biertje. Iets verderop zit een vriendinnengroep aan een statafel. Veel twintigers lopen door de zaak in kleding van de hooligan-groepen FIII3 en de RJK, de Rotterdam Jongeren Kern die de laatste maanden niet bepaald altijd even positief in het nieuws is.

De sfeer is opperbest en er heerst totaal geen agressieve sfeer. Om de haverklap zie je vooral mannen elkaar omhelzen, blij dat ze elkaar ook weer op een kleine 1000 kilometer van De Kuip zien. Bovendien is de wedstrijd tegen Slavia Praag de laatste die ze samen met elkaar kunnen zien, want in Nederland blijven de stadions voorlopig leeg. Er wordt weinig gezongen, totdat Feni de trap op loopt. "Whèwhèwhè, Bruno Martins Indi!" De enige donkere Feyenoord-supporter in het Hard Rock Café, steekt lachend z'n handen in de lucht.

Of ik een halve liter wil. Maikel tikt een baco weg. "Dat Tsjechische pils slaat snel dood en die laatste slokken zijn niet te zuipen." Toegegeven, hij heeft gelijk. Dat ik een ander tempo hanteer dan mijn gezelschap werkt ook niet mee. Met zijn afgetraind postuur van twee meter en z'n getatoeëerde armen is Maikel een imposante verschijning. Hij verwacht geen gekkigheid. Sparta Praag speelt donderdagavond uit in Glasgow en de supporters van Slavia Praag staan niet bekend als herrieschoppers. "Al moet je onderweg naar het stadion altijd uitkijken wat er uit de zijstraatjes kan komen."

Op het plein bij de beroemde astronomische klok in het oude centrum van Praag hebben zich ook honderden Feyenoord-supporters verzameld. "Kan je een foto van ons maken?", vraagt een vriendengroep van Dordrecht, terwijl ze tussen de klok en de kerk poseren. "Leuk voor de vrouwtjes thuis. Hoeven we de rest van de avond niks meer te sturen. Wel zo verstandig."

Een Amerikaanse toerist neemt ondertussen een foto van Kim en Patries. De dames uit Rotterdam-Zuid trekken veel aandacht, omdat ze de Europese tripjes maken met een in Feyenoordshirt geklede opblaaspop op de nek. "Dit is Lord Nelom en Lord mag altijd mee", legt Patries uit met een T die nog natter is dan de awayday in Berlijn. Ook daar was Lord Nelom bij. "We hebben hem ooit aan een vriendinnetje gegeven en toen is het idee ontstaan om hem mee te nemen op Europese trippies. Als gozers een pop mee kennen nemen, kennen wij dat ook", zegt Patries. "We moeten hem alleen niet te dicht bij de verwarming zetten, want dan smelt-ie", vult Kim aan.

Kim en Patries met hun opgeblazen vriend. Tekst gaat verder onder de video.

Terwijl de Praagse middenstandsvereniging tot diep in de avond de plaatselijke kerstmarkt en bijbehorende boom opbouwt, worden ook de nachtclubs overgenomen door de Feyenoord-aanhang. Sommigen zoeken na een koude avond de warmte op in de Sauna Club en Hot Peppers - informatie verkregen uit de tweede hand - en anderen dansen en zingen in bijvoorbeeld Roxy en Duplex. Het is de laatste avond zonder sluitingstijd in Praag. De horeca draait nog één avond met een topomzet.

Matchday

Op matchday is het nog iets kouder dan de dag ervoor, een graad of 4 ongeveer. Een hek van het Sinobo Stadium staat open. Toevallig is Patrick Weijnen ook vroeg wakker en samen met de eigenaar van eetcafé De Nar uit Lekkerkerk krijgen we een sneak preview in het stadion waar over 9 uur zo'n 3000 Feyenoord-supporters zitten. "Goed veld, je zit er lekker dicht op. Man, wat heb ik er zin in", zegt Patrick, die wijst naar het vak waar hij zal zitten.

Patrick neemt een foto in het stadion van Slavia Praag | Foto: Rijnmond

Ook de broers Niels en Sjoerd Verbree uit Koudekerk aan den Rijn slenteren in de ochtend al door Praag. Gisteren hebben ze al de stadions van Sparta Praag en Dukla bezocht, vandaag is het de beurt aan die van Viktoria Zizkov en Bohemians. Om de dag natuurlijk af te sluiten in het onderkomen van Slavia, voor hen misschien wel de minst interessante qua bouwwerk. Te nieuw, te modern. Niels en Sjoerd zijn zogenaamde groundhoppers, stadionfetisjisten die smelten bij het aanblik van vervallen staantribunes, muurschilderingen en betonrot. Stadion Dolicek van cultclub Bohemians is voor hen een absolute must see.

"Dit stadion is anders dan gebruikelijk. Van goedkoop bier voor anderhalve euro tot een koud broodje worst. Kijk die oude staantribune, met dat scorebord er achter. Daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Ik hoop dat Feyenoord doorgaat in Europa en dat we loten tegen een cultclub dat in zo'n stadion speelt", zegt Sjoerd, terwijl hij een Feyenoord-sticker plakt. Naast stickers met UEFA Maffia, Fuck Sparta Praha en FUCK EU prijkt er nu ook eentje van FRFC1908.

Niels en Sjoerd Verbree groundhoppen in Praag. Tekst gaat verder onder de video.

Als Sinclair en Dennis om 14 uur beginnen met hun video via Facebook Live heeft Gert Jan uit Leeuwarden nog maar een paar zelfgemaakte wedstrijdsjaals over. Honderd had hij er gemaakt, in vijf kwartier is alles op. "Had ik er maar meer gemaakt, ja. Het is koud, dus een sjaal is ook wel nodig. Of ik alles netjes opgeef aan de belastingdienst? Jááá, tuurlijk..."

Om half 5 staat er een mars gepland om lopend naar het stadion te gaan. Een uur van te voren is het oude plein overvol met Feyenoorders. Er wordt even hard gezongen als gedronken. Naast de klok probeert een verliefd Zweeds stel een selfie te maken. "You're such a lofly koppel", zegt een supporter die aanbiedt om een foto van hen te maken. Steeds vaker worden er ook filmpjes en foto's van het Legioen gemaakt, dat het plein volledig in bezit heeft. Zo'n 200 agenten en ME-ers houden alles nauwlettend in de gaten, sommigen poseren met supporters. De sfeer is goed. Tot 16.00 uur.

Eén supporter lijkt het een goed idee om een groene fakkel af te steken. Dit is voor de ME het sein om er direct op af te gaan, niet vragend of de meneer alsjeblieft zijn vuurwerkje neer zou willen leggen. Met harde hand wordt de man opgepakt en voert de ME een charge uit. Waar de politie in Nederland fakkels door de vingers ziet, geldt er in Tsjechië een ander beleid. Want als er om 16.15 uur wordt gelopen naar het stadion en er weer twee mannen zijn die fakkels afsteken, volgt de volgende charge. Het tweetal wordt direct naar de grond gewerkt en de ME houdt met geweren de rest op afstand. Het is menens. Geen tijd voor grappen of vuurwerk.

Een jongedame met gele sjaal vraagt aan haar vader om uit de stoet te lopen. Anderen zijn elkaar kwijt geraakt. Tijd om elkaar te zoeken is er niet, want de ME drijft de groep Feyenoorders naar een metrohalte. Zo snel mogelijk het centrum uit, dat is duidelijk. Kort daarvoor heeft de supportersvereniging van Feyenoord gecommuniceerd dat de Tsjechische politie geen toestemming heeft gegeven voor de aangekondigde mars. Veel fans weten dit niet en zijn in onwetendheid wat er gaat gebeuren.

Er komt een leeg metrotoestel aangereden, dat in een mum van tijd vol zit met zo'n duizend supporters. En veel, heel veel ME-ers. Zelf pak ik het tweede toestel, met onder andere Jente uit Strijen en Michael uit Charlois. Als de sfeer is gekalmeerd en laatstgenoemde denkt een lollig praatje te kunnen maken met een ME-er wordt hij bij de mond gegrepen en gesommeerd om z'n mondkapje weer op te doen. Een tweede ME-er komt erbij staan en balt z'n vuist. "Ehm Michael....doe maar gewoon wat hij zegt", zeggen z'n vrienden.

Eenmaal uit de metro is de sfeer gekalmeerd en wacht ons een wandeltocht van een klein half uur door rustige woonwijken. Nog eenmaal wordt er een fakkel afgestoken en direct wordt de jongen uit de menigte gehaald, met z'n handen tegen de muur gezet en meegenomen. "Tja, je kan ervan vinden wat je wil, maar het is wel duidelijk", zegt Jente. "Ze hebben het in elk geval goed onder controle." En ook andere supporters zijn die mening toegedaan. "Al vind ik het trekken van zo'n wapen wel heftig. Moet je zien." Simone Juffermans laat een filmpje zien wat ze zojuist heeft geplaats op haar twitterkanaal met 18.000 volgers. "Ja sorry, ik ben een wappie. Daarom zijn het er zoveel", lacht ze.

Met onder andere vier paarden en een waterkanon worden de Feyenoord-supporters onthaald bij het stadion. Een jonge fan pist tegen een boom aan, zonder dat hij de rugzak van een steward ziet. Net op tijd kan hij z'n tas droog houden. "Ik ga wel even sorry zeggen en hem een hand geven", zegt de supporter terwijl hij z'n leuter vasthoudt.

Langzaam gaat iedereen naar binnen en is de hectiek van twee uur eerder alweer vergeten. "Prima verlopen zo", zegt Marcel van Aken, die ook bij het stadion heel veel bekenden ziet. "Ik heb een hekel aan vuurwerk en door het optreden van de politie is er in feite niks gebeurd." Marcel laat weten dat hij trots is op zijn stad Wageningen, van waar er zeker dertig Feyenoorders naar Praag zijn afgereisd. Wageningen is voor Feyenoord, het naastgelegen Ede voor Ajax. Hoe dat komt? "Gewoon, Ede is kutvolk", zegt Marcel met een knipoog.

Het 2-2 gelijkspel voelt als een overwinning. Om 21.00 uur komen de eerste supporters terug in de stad. Op dat moment wordt in het oude centrum de piek op de kerstboom geplaatst. Praag is klaar voor hun befaamde kerstmarkt. "Rijnmond! Wil je een foto van ons maken voor die boom?" Vijf mannen uit Hardinxveld-Giessendam, Uden en Dordrecht zijn dolgelukkig. "Het was fantastisch in het stadion. Zó mooi. De Slavia-supporters waren met veel, maar na het eindsignaal hebben we laten zien wie het echte Legioen is. Dit voelt als een hele vieze, maar lekkere overwinning", zegt Joël uit Hardinxveld, de jongste van de groep.

Sirol knikt. "Het was sprookjesachtig in het stadion, het is sprookjesachtig op het plein", verwoordt hij, terwijl hij de groep vragend aankijkt. "Jongens? En dan is alles wat je hoort..." Het lied van Feyenoord galmt weer over het plein. Bijgestaan vanuit andere hoeken. Nico uit Dordrecht, kaal met baard, heeft de hardste stem. En het laatste woord. "En nu gaan we een museum opzoeken. Vrolijke kerst allemaal!"

Feyenoorders uit Uden, Hardinxveld en Dordrecht | Foto: Rijnmond

