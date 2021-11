Het weer van vandaag: bewolking en enkele buien

Vanochtend zien we een afwisseling van zon en bewolking en blijft het vrijwel overal droog. In de loop van de middag raakt het bewolkt en gaan er buien vallen. Het wordt vanmiddag ongeveer 5 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Vanavond vallen er eerst nog buien, daarna wordt het vrijwel droog en volgen enkele opklaringen. Echter aan zee blijft de kans op een regen- of hagelbui bestaan. Vannacht kan zich landinwaarts mogelijk mist vormen. De temperatuur daalt naar 4 graden aan zee en naar rond het vriespunt landinwaarts waarbij er kans bestaat op lokale gladheid. De wind gaat uit het noorden waaien en waait zwak en wordt aan zee vrij krachtig.

Morgen zien we veel bewolking met af en toe zon en vallen regen- of hagelbuien. De meest actieve buien vallen in de kuststreek. In het oosten van de regio valt slechts een enkele bui. De temperatuur komt uit op 6 graden en er waait een matige en aan zee vrij krachtige of krachtige noordwestenwind.

Wisselvallig weer

De gehele nieuwe werkweek is het sterk wisselvallig. De beste dag van de week wordt de maandag met geregeld zon en kan er nog een bui voorkomen. Vanaf dinsdag valt er geregeld regen of buien en kan er soms veel regen vallen. De temperatuur loopt op naar 10 graden op dinsdag en woensdag, daarna gaat de temperatuur weer wat omlaag.

Tussen 1 tot 10 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 7,5 graden en de minimumtemperatuur 2,4 graden. Er valt gemiddeld 27,8 mm neerslag.