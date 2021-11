PVV doet volgend jaar niet mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam

De Partij voor de Vrijheid (PVV) doet volgend jaar niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Dat heeft de partij zaterdag bekendgemaakt.

De PVV laat weten dat het niet gelukt is om voldoende geschikte kandidaten te vinden.

Het nieuws komt een dag nadat PVV-raadslid Maurice Meeuwissen via Twitter kritiek uitte op partijleider Geert Wilders. Na de rellen op de Coolsingel van vorige week noemde Wilders de relschoppers 'Marokkanen'. Een paar dagen later reageerde Meeuwissen:

"Exact een week geleden was ik op de #Coolsingel en zag ik de #2G demonstratie ontaarden in een vreselijk slagveld. Met eigen ogen zag ik dat het tuig bestond uit alle lagen van de bevolking met alle mogelijke achtergronden. Triest dat mensen dit soort tuig ‘éénzijdig framen’."

Een opvallende reactie voor een PVV-raadslid die altijd loyaal was aan zijn partijleider.

PVV Rotterdam

Meeuwissen lijkt ook te hinten naar een afsplitsing van de PVV Rotterdam. Na de kritiek op Wilders vroeg het raadslid via een poll of er behoefte was aan een kopie van de PVV Rotterdam als de PVV niet aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen 'mee mag doen'.

De afgelopen weken deed Meeuwissen pogingen om kandidaten te werven voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Daaruit bleek dat er weinig belangstelling was voor de Rotterdamse PVV.

In 2018 behaalde de PVV Rotterdam een zetel. De partij zal in maart 2022 wel in ongeveer dertig andere gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.