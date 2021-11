Amateurvoetbal: Excelsior Maassluis en SteDoCo onderuit; Jong Sparta wint op Het Kasteel

In de tweede divisie heeft Excelsior Maassluis zaterdag een nederlaag geleden. Koploper Katwijk was op eigen veld te sterk voor de Tricolores. Jong Sparta, ook actief in deze competitie, won dan weer wel.

Katwijk zegevierde met 2-0. In de elfde minuut maakte Killian van Mil van het openingsdoelpunt, waarna Oege-Sietse van Lingen de tweede Katwijkse goal in de blessuretijd van de tweede helft scoorde. Ondanks de nederlaag blijft Excelsior Maassluis met een negende plaats in het linkerrijtje van de tweede divisie staan met negentien punten.

Verder was er eerder op de dag positief nieuws te melden over hoofdtrainer Dogan Corneille. Zijn contract is verlengd tot medio 2023.

De tekst gaat verder onder de tweet:

Jong Sparta zette op Het Kasteel Quick Boys met 3-1 opzij. De Rotterdamse goals kwamen op naam van Achraf Madi en Marcus Scholten (2x). Na deze zege is Jong Sparta tweede met 26 punten, omdat directe concurrent AFC niet speelde tegen ASWH. Dat duel werd afgelast vanwege coronagevallen in de selectie van de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht.

Derde divisie zaterdag

Vanwege coronaperikelen ging het duel van Barendrecht-DVS '33 Ermelo ook niet door. Wel kwam SteDoCo in actie. Winnen deed het team uit Hoornaar echter niet. Ter Leede pakte op eigen veld een 3-1 zege tegen de ploeg van trainer Frans Adelaar.

SteDoCo is de nummer negen van de competitie met zeventien punten uit twaalf wedstrijden. Barendrecht heeft twee duels winnen gespeeld, pakte tot nu toe dertien punten en bevindt zich op een twaalfde plek.

Hoofdklasse A

Capelle haalde op bezoek bij Rijsoord flink uit. De groen-zwarten deelden een 6-0 pak slaag uit. Voor Capelle scoorden Marlon Slabbekoorn (3x), Sander Fischer, Wesley Pollemans en Joshua Kassels. Na deze ruime overwinning blijft Capelle fier bovenaan staan met dertig punten uit dertien wedstrijden. Rijsoord is hekkensluiter met slechts vier punten uit evenveel duels.

Overige uitslagen:

Smitshoek - FC Rijnvogels 0-4

Zwaluwen - Poortugaal 1-3

SC Feyenoord - FC 's-Gravenzande 3-1

Spijkenisse-Scherpenzeel werd afgelast.