Excelsior Maassluis, Jong Sparta en SteDoCo in Zuid-Holland Sport

Alle drie de regioclubs die zaterdag een wedstrijd spelen in de twee hoogste divisies van het amateurvoetbal zijn live te volgen in Zuid-Holland Sport. Het gaat om Excelsior Maassluis en Jong Sparta in de tweede divisie en SteDoCo in de derde divisie. ASWH (tweede divisie) en Barendrecht (derde divisie) komen niet in actie door coronaperikelen.