Judritza en Kristel kregen te maken met vrouwengeweld, maar helpen nu anderen

Op donderdag 25 november, de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, startte de VN-campagne ‘Orange The World', die ook hier in onze regio, zoals in Rotterdam, wordt gevoerd. De kleur oranje staat symbool voor 'de dageraad', de dag die ooit komt in een wereld zonder geweld jegens vrouwen.

Eén op de drie vrouwen in de wereld heeft te maken met geweld, of dat nu fysiek, seksueel of geestelijk is. Bijna de helft van de vrouwen is het recht op zelfbeschikking ontnomen. Elke tien dagen sterft er in Nederland een vrouw als gevolg van partnergeweld.

In het interviewprogramma 'De Verdieping’ ontvangt Ruud de Boer drie gasten om over dit onderwerp te praten.

Problemen na geweld

Zo is er het verhaal van Judritza. Zij helpt nu kinderen tot 18 jaar en hun familie die met geweld te maken hebben gehad. Zelf heeft Judritza ook een verleden waarin seksueel geweld een rol speelde. Daar kreeg ze later opnieuw veel last van. Onder meer concentratiestoornissen dwongen haar te stoppen met haar opleiding. Nu geeft ze leiding aan twee bedrijven die zich richten op de begeleiding en behandeling van kinderen tot 18 jaar en het sterker maken van vrouwen.

Ook Kristel kreeg te maken met geweld dichtbij huis. Sterker nog, ze woonde samen met een partner die gewelddadig bleek te zijn. Nadat ze ook nog eens op straat in elkaar werd geslagen kwam ze bij het RIAGG (de voormalige instelling voor geestelijke gezondheidszorg) terecht en werd suïcidaal. Er was nog een lange weg te gaan voor Kristel. Maar nu helpt zij vrouwen met het door haar ontwikkelde 7-stappenplan.

Emancipatie mannen

Shirodj groeide op tussen verschillende mannenmacho-culturen: de Brabantse en de Hindoestaanse. Hij zet zich in om mannen zich meer bewust te laten zijn van hun mannelijkheid en de soms niet zulke fijne uitwassen daarvan. “Want”, zo zegt Shirodj, “om gendergelijkheid te bereiken moeten ook mannen veranderen."

Hij noemt het ook wel 'mannen-emancipatie': met een andere blik kijken naar de rol van mannen en mannelijkheid. Tal van ingesleten mannelijkheidsnormen leiden tot ingesleten maatschappelijke fenomenen, zoals arbeidsongelijkheid, rollenpatronen in de zorg, maar ook onderdrukking en geweld.

Judritza, Kristel en Shirodj deden uitgebreid hun verhaal in de studio van 'De Verdieping'. Iedere vrijdag om zes uur op Radio Rijnmond en 24/7 online en via de podcast: 'De Verdieping met Ruud de Boer'.

