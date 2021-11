Twee aanhoudingen in Dordrecht na gewapende overval in Breda

In Dordrecht heeft de politie zaterdagmiddag na een gewapende overval in Breda twee arrestaties verricht.

De gewapende overval was op een woning aan de Van Petegemstraat in Breda-Noord en werd volgens de politie gepleegd door twee mannen. Er raakte in Breda niemand gewond. Na de overval gingen de vermoedelijke daders er in een auto vandoor.

De politie zette de achtervolging in. Die ging over de snelweg A16 in noordelijke richting over de Moerdijkbrug naar Dordrecht en vervolgens over de Randweg N3. Bij de Copernicusweg in Dordrecht botste de achtervolgde wagen op een andere auto. Na de botsing kon de politie de twee verdachten aanhouden.

De inzittenden van de andere auto zijn door ambulancepersoneel onderzocht.