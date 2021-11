Feyenoord bevestigt: Dennis te Kloese wordt algemeen directeur

Te Kloese volgt hiermee Mark Koevermans op, die per 1 december zijn taken als algemeen directeur van Feyenoord zal neerleggen. Totdat Te Kloese begint, neemt financieel directeur Pieter Smorenburg de taken van Koevermans over. Momenteel is Te Kloese nog werkzaam als general manager van LA Galaxy, een voetbalclub in de Verenigde Staten. Aan Rijnmond bevestigde hij donderdag al dat hij de nieuwe algemeen directeur zou gaan worden, maar dat er nog wel het een en ander geregeld moest worden.

"Het was voor mij onmogelijk om nee te zeggen tegen Feyenoord", meldt Te Kloese op de website van de Rotterdammers. "Ik ben trots en vereerd straks in Rotterdam aan de slag te mogen gaan als de nieuwe algemeen directeur. Ik zie het als een fantastische mogelijkheid en tegelijkertijd als een unieke uitdaging en avontuur voor mij en mijn familie."

Toon van Bodegom, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Feyenoord, kende Te Kloese al langer. Ook hij reageert op de website van Feyenoord: "Ik denk dat we buitengewoon blij mogen zijn dat we Dennis naar Nederland hebben kunnen halen voor het avontuur dat Feyenoord heet. Ik ben ervan overtuigd dat hij de club met zijn kennis, ervaring en grote internationale netwerk flink vooruit kan helpen."