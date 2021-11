TERUGLEZEN: FC Twente-Feyenoord (0-0)

Het zijn mooie weken voor Feyenoord. Afgelopen donderdag verzekerden de Rotterdammers zich in Praag van overwintering in de Conference League, en ook in de competitie wordt week na week gewonnen. Feyenoord hoopte zondag aan die reeks een vervolg te geven, als met een bezoek aan FC Twente een pittig uitduel wacht.