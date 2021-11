Zet Feyenoord de sterke reeks voort? Volg de pittige uitwedstrijd tegen FC Twente live op Radio Rijnmond

Het zijn mooie weken voor Feyenoord. Afgelopen donderdag verzekerden de Rotterdammers zich in Praag van overwintering in de Conference League, en ook in de competitie wordt week na week gewonnen. Feyenoord hoopt zondag aan die reeks een vervolg te geven, als met een bezoek aan FC Twente een pittig uitduel wacht.

Om 14:30 uur is de aftrap in Enschede. Radio Rijnmond Sport is er al vanaf 12:00 uur, met eerst volop aandacht voor Sparta - Ajax (aftrap 12:15 uur). Presentator van dienst is Bart Nolles, in de Grolsch Veste zorgen de vertrouwde stemmen van Dennis van Eersel en Sinclair Bischop voor het commentaar bij FC Twente - Feyenoord.

Luister hieronder vanaf 14:30 uur live mee:

En volg ons liveblog:

FC Twente is op dit moment de nummer zeven van de eredivisie. Feyenoord staat derde, maar is qua verliespunten de beste van Nederland. Vorig seizoen kenden de Rotterdammers een lastige wedstrijd in Enschede, maar ondanks niet al te best spel werd een 2-0 achterstand nog tot een gelijkspel gerepareerd.

Wil je meepraten over FC Twente-Feyenoord? Laat dan onder dit bericht een reactie achter.

FC Twente - Feyenoord (Aftrap 14:30 uur)

Opstelling Feyenoord: n.n.b.