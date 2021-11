Rotterdamse thuis overvallen, daders halen woning overhoop

Een 56-jarige vrouw uit Rotterdam is zaterdagavond in haar woning overvallen. De daders waren volgens de politie drie jongemannen die een mes bij zich hadden.

De overval was in de Bloemkwekersstraat in het Oude Westen, niet ver van de Nieuwe Binnenweg. De drie overvallers belden aan bij de vrouw, bedreigden haar met een mes en duwden haar naar binnen. Daar haalden ze alles overhoop. Het is niet duidelijk of ze iets uit haar huis hebben meegenomen. De vrouw raakte bij de overval niet gewond.

De daders zijn voor zover bekend nog niet gevonden. Volgens de politie hebben ze een lichtgetinte huidskleur. Een van hen had op het moment van de overval een jas aan van de maaltijdservice Thuisbezorgd.