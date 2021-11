Het weer van vandaag: hagel en winterse buien

Enkele (hagel)buien

De temperaturen komen uit rond een graad of 6 en er staat een matige tot soms vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond en vannacht klaart het soms op maar is er ook kans op een winterse bui. Lokaal kan het (kortstondig) glad worden door een winterse bui of bevriezing. De minima liggen rond de +1 graden in het oosten van de regio tot 4 graden aan zee.

Morgen is er af en toe zon en vooral later op de dag is er weer kans op een bui. De temperatuur komt dan uit op ongeveer 7 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, kracht 3 tot 5.

Vooruitzichten

Wisselvallig met vooral vanaf dinsdag regelmatig perioden met flink wat regen. De temperatuur loopt tijdelijk op naar een graad of 11 om daarna weer wat omlaag te gaan. De koude nachten verdwijnen weer even.

Temperatuur tussen 2 en 8 graden

Tussen 1 tot 10 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 7,5 graden en de minimumtemperatuur 2,4 graden. Er valt gemiddeld 27,8 mm neerslag.

Weerman Stefan van der Gijze | Zondag 28 November