Schaatsbaan Rotterdam is weer open, maar de angst voor strengere maatregelen blijft

"We mogen tot 17:00 uur open blijven en dat is voor nu prima, maar natuurlijk niet waar we op gehoopt hadden", zegt Tijs Nederlof. De directeur van Schaatsbaan Rotterdam kon dagen niet slapen toen er weer een vervroegde persconferentie werd aangekondigd met nieuwe coronamaatregelen, die in ieder geval de komende drie weken gaan gelden.

"De grote vrees is natuurlijk wel dat we ook na die drie weken geen verbetering zullen zien en dat het voor de komende drie maanden zo blijft. Maar we mogen in ieder geval open. We hopen dat het de komende maanden zo blijft en dat we niet na 16 dagen of minder weer moeten sluiten", blikt hij vooruit op eventuele verdergaande maatregelen.

De eerste meters op het ijs van Schaatsbaan Rotterdam zijn weer verreden | Foto: Rijnmond

Tijs moest in februari dit jaar de schaatshal eerder sluiten vanwege de coronamaatregelen en hij kwam zelfs in de financiële problemen. Met zo'n 450 duizend euro steun van de gemeente Rotterdam lukte het om in ieder geval overeind te blijven. "Met een project als dit lopen de kosten altijd voor de baten uit. Dus we moeten enorm veel uitgeven om het op te kunnen tuigen en in de drie maanden dat we dan open zijn, kunnen we het altijd terugverdienen. Dat is de eerste 7 jaar gebleken. Maar als je dan na een maand dicht moet, zonder de vruchten van bijvoorbeeld de kerstvakantie te plukken, dan heb je wel een serieus probleem. Dan heb je weer steun nodig", vreest hij.