Sportoverzicht: Feyenoord heeft eerste vrouwelijke international; ZPB wint waterpoloderby

Van Diemen kwam afgelopen zomer over van Ajax. Zij is een centrale verdediger en een vaste waarde bij de Feyenoord Vrouwen, dat net als Excelsior dit weekend niet in actie kwam in de eredivisie vrouwen.

Iemand die ook bij de Nederlandse ploeg zit, is Kelly Dulfer. De Schiedamse handbalster is een vaste waarde bij Oranje en mag met dat team in december naar het WK in Spanje. Nederland verdedigt daar de wereldtitel.

ZPB de sterkste in regionaal onderonsje

In Barendrecht won ZPB zaterdag in de eredivisie waterpolo de derby van SVH. ZPB bleek vanaf het begin veel sterker dan de Rotterdammers en won uiteindelijk met 10-4. Daarmee komen de Barendrechtse waterpoloheren drie punten los van SVH, dat dertiende staat. ZPB is de nummer twaalf van de competitie.

Kijk hieronder naar de interviews met Maurice Dentro (ZPB) en Rick Vermeulen (SVH) na de derby. De tekst gaat verder onder de video:

Brand twee keer de beste

Er staat geen maat op Lucinda Brand. De Rotterdamse renster was zaterdag de beste in de X2O-veldrit in het Belgische Kortrijk met een tijd van 47:49 minuten. Daarmee schrijft ze voor het derde jaar op rij deze koers op haar naam. Ceylin del Carmen Alvarado uit Rotterdam kwam op zeven seconden van Brand als tweede binnen. In de stand van de X20-trofee staat Brand echter niet bovenaan. Daar gaat Denise Betsema aan kop. Brand achtervolgt op 1:33 minuut van haar.

Zondag schreef de Rotterdamse nog een zege op haar naam. Brand won de wereldbekerwedstrijd in het Franse Besançon. Op de ranglijst van de wereldbeker staat zij wel bovenaan met 252 punten na de helft van de zestien wedstrijden.

Overige uitslagen

Handbal (eredivisie heren): Feyenoord Handbal - Hellas (21-27)

Korfbal (Korfbal League, Groep A): AKC Blauw Wit - KCC (21-20)

Korfbal (Korfbal League, Groep B): Oost-Arnhem - PKC (20-31)

Rugby (ereklasse heren): RC The Bassets - The Hookers (11-21)

Shorttrack: Dordrecht was de gastheer van de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen

Tafeltennis (play-offs eredivisie heren): Smash '70 - TOGB (4-1)

Volleybal (eredivisie heren): SSS - Sliedrecht Sport (2-3)

Volleybal (eredivisie vrouwen): VCN - Sliedrecht Sport (1-3)

Zaalvoetbal (eredivisie heren): Feyenoord Futsal - FC Marlène (4-8)