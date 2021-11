Oesterbaby's uit de Rotterdamse haven verhuizen naar het ruime sop

Op de bodem van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust was vroeger een groot schelpdierrif te vinden. Een groot deel daarvan is verdwenen door vervuiling van het water en door de visserij. In juli werd de eerste stap gezet om de riffen op hun oorspronkelijke plek terug te laten keren. Bij een steiger in de Prinses Amaliahaven in de Rotterdamse haven zonken medewerkers van ARK Natuurontwikkeling tassen van ijzergaas af die gevuld waren met lege oesterschelpen die van restaurants kwamen.

Zeldzaam

Gijs van Zonneveld, projectleider bij ARK Natuurontwikkeling, is blij dat de Rotterdamse haven als broedplaats voor platte oesters kan dienen. “We hebben gezien dat er platte oesters in de haven van Rotterdam zaten en dat die ook oesterbaby'tjes voortbrachten. Dat is zeldzaam en gebeurt niet op veel plekken in Nederland. De weinige larfjes die er zaten, hebben zich ook eens vastgemaakt aan die schelpen en zijn gaan groeien. Dus dat is gelukt. Nu is het tijd voor de volgende stap. Ze gaan de wijde wereld in. We gaan ze neerleggen op plekken waar we een wilde, natuurlijke schelpdierbank willen maken.”

Aan boord van een vissersboot maken medewerkers van ARK constructies van takken waaraan de tassen met oesters hangen. Die zweven zo boven de zeebodem. “Zodat de schelpen niet in het zand zakken. Nu kunnen de havenoestertjes ook echt gaan groeien en over aantal jaar voor nakomelingen zorgen."

Fundament

Van Zonneveld onderstreept het belang van een schelpdierrif. “Het is de basis van de natuur op zee. Die schelpdierriffen vormen een plek waar heel veel organismen zoals wieren maar ook vissen hun eten vinden. Maar ze zijn er ook veilig waardoor ze niet opgegeten worden door andere dieren. Die plek om te schuilen en om voedsel te vinden is heel erg belangrijk als fundament voor het hele systeem van de natuur op zee.”

Tijdens de dag op zee gaan er veertig tassen met oesters en andere schelpen overboord op een nauwkeurig bepaalde plek, enkele mijlen uit de kust. Het blijft pionierswerk. “Het is de eerste keer dat dit op deze plek op deze manier gebeurt. Het is learning by doing.”

De groei van de schelpdierbank wordt nauwkeurig gevolgd, verzekert Van Zonneveld. “We hopen in het voorjaar na het stormseizoen te kunnen checken hoe de boel erbij staat. Rond juni gaan we duiken om het van dichtbij te zien.”