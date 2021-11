Sparta verliest doelman Okoye en weinig enerverend duel met Ajax

In een 5-4-1-formatie had Sparta in de openingsfase weinig te vrezen van de koploper uit Amsterdam. Sterker nog, na een kleine twintig minuten spelen kreeg Vito van Crooij de eerste grote kans van de wedstrijd. Op aangeven van Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch krulde Van Crooij de bal voorlangs het Amsterdamse doel.

Zo'n vijf minuten later, halverwege de eerste helft, kreeg Sparta een fikse tegenvaller te verwerken. Niet in de vorm van een tegentreffer, maar met een blessure voor doelman en sterkhouder Maduka Okoye. De Nigeriaan had te veel last van zijn linkerschouder na een botsing met Ajax-spits Danilo en moest zich uiteindelijk laten vervangen. Daarmee verdedigde Benjamin van Leer voor het eerst in lange tijd weer het doel van Sparta in de eredivisie.

Maduka Okoye heeft flink veel pijn aan zijn schouder bij Sparta-Ajax | Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

Koud in het veld maakte Van Leer bij zijn eerste belangrijke actie al een weifelende indruk. Vlak voor de lijn liet hij een bal los, waarna Danilo van dichtbij over schoot. Een paar minuten later was het alsnog raak voor de Amsterdammers. Op aangeven van Danilo kon Dusan Tadic de bal simpel in de goal tikken. De 0-1 betekende ook meteen de ruststand.

De tweede helft leverde na een kwartier voor het eerst vuurwerk op. Letterlijk, want buiten Het Kasteel werd het nodige vuurwerk afgestoken. Een deel daarvan belandde in het stadion, waardoor scheidsrechter Jochem Kamphuis de wedstrijd een paar minuten stillegde.

Vuurwerk tijdens Sparta-Ajax | Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

Het restant van de wedstrijd kende nauwelijks hoogtepunten. Een achterin goed georganiseerd Sparta kwam aanvallend niet tot het creëren van kansen tegen een Ajax dat het allemaal wel welletjes vond. Van Leer wist met een aantal reddingen een tweede Amsterdamse treffer te voorkomen, Ajax-doelman Remko Pasveer bleef de hele wedstrijd zonder noemenswaardige ingreep. De 0-1 ruststand bleek uiteindelijk, net als vorig seizoen, de eindstand.

Later op de zondag liet Okoye nog aan Rijnmond weten dat zijn blessure meevalt.

Sparta - Ajax 0-1 (0-1)

36' Dusan Tadic 0-1

Opstelling Sparta: Okoye (24' Van Leer); Masouras, Heylen, Vriends, Beugelsdijk, Pinto; Van Crooij, Abels, Auassar (73' Engels), Smeets; Emegha (73' Thy)