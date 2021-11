Feyenoord zet overwicht niet om in goals en speelt doelpuntloos gelijk tegen FC Twente

Met Bryan Linssen gewoon in de punt van de aanval en Ofir Marciano wederom op doel werd Feyenoord na zes minuten spelen voor het eerst gevaarlijk. Uit een hoekschop belandde de bal bij Marcos Senesi, maar het schot van de verdediger ging rakelings over het Twente-doel. Kort daarna was ook de thuisploeg dreigend, maar een schot van Ramiz Zerrouki werd gepareerd door Marciano.

Feyenoord had de hele eerste helft een licht overwicht tegen FC Twente, maar tot echte kansen leidde dat niet. Vaak werd er net te ver door gecombineerd, of waren de Rotterdammers slordig in de passing. Alleen Luis Sinisterra was met een schot rakelings over nog in de buurt van een treffer. Een eerste helft met weinig mogelijkheden had een 0-0 ruststand als logisch gevolg.

Meer kansen Feyenoord

Ook de tweede helft begon met weinig hoogtepunten. Vlak voordat er een uur aan voetbal was volgemaakt, besloot Fredrik Aursnes Twente-doelman Lars Unnerstall te testen, maar de Duitse goalie had een goede redding in huis op het schot van de Noor. Een minuutje later kreeg Bryan Linssen de eerste échte kans van de wedstrijd na goed druk zetten van Guus Til, maar de spits schoot de bal volledig vrijstaand naast. Het was wel het begin van een periode met meer kansen voor Feyenoord.

Zo kopte Linssen een paar minuten later in het zijnet, meteen zijn laatste actie van de wedstrijd. Goudhaantje Cyriel Dessers en Reiss Nelson kwamen ruim twintig minuten voor tijd in de ploeg bij Feyenoord. Dessers kreeg meteen een grote mogelijkheid op de 0-1, maar hij schoot de bal aan de linkerkant van de zestien op Twente-doelman Unnerstall.

Een kwartier voor tijd kreeg Dessers een één-op-één herkansing nadat hij de bal via de hand van Robin Pröpper had meegekregen, maar weer kwam Unnerstall als winnaar uit de strijd. De rebound was vervolgens niet besteed aan Tyrell Malacia. De linksback van Feyenoord schoof de bal naast.

In de absolute slotfase was het voor Feyenoord hopen op een nieuwe explosie van Dessers in blessuretijd, maar die kwam er in de Grolsch Veste uiteindelijk nét niet. Wederom Unnerstall stond voor de derde keer een treffer van de pinchhitter in de weg. Daarmee leed Feyenoord voor het eerst sinds 16 oktober, toen het in De Kuip met 2-2 gelijkspeelde tegen RKC, puntenverlies.

FC Twente - Feyenoord 0-0

Opstelling Feyenoord: Marciano; Pedersen (82' Geertruida), Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökcü, Til; Toornstra, Linssen (67' Dessers), Sinisterra (67' Nelson)