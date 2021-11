Henk Fraser wilde met Sparta niet aanvallen tegen Ajax: 'Anders krijg je een pak slaag'

"We hebben al een paar keer laten zien dat we als team goed georganiseerd kunnen staan. De bereidheid is groot en de sfeer is uitstekend. Maar goed, resultaten hebben daar invloed op. Als je telkens verliest, dan levert het telkens dezelfde teleurstelling op", vertelt de oefenmeester van Sparta.

Kijk hieronder naar het interview met Sparta-trainer Henk Fraser. De tekst gaat verder onder de video:

De Kasteelclub speelde in een aangepaste formatie tegen Ajax. "Negentig procent van het plan pakte goed uit", zegt Fraser. Hij was met een puntje tegen Ajax blij geweest. Volop de aanval spelen was volgens Fraser geen goed plan voor de Rotterdammers. "Achteraf is het makkelijk om dat te zeggen, maar volgens mij heeft deze competitie aangetoond dat Ajax dan vaak een pak slaag kan geven. Iedereen zegt dan dat Fraser er niets van snapt."

'Niet in paniek, maar ik maak me wel zorgen'

Maar Sparta toonde in aanvallend opzicht te weinig stootkracht. "Ik denk dat we wel wat toegevoegde waarde kunnen gebruiken", vindt Fraser, die het te makkelijk vindt om te zeggen dat Sparta met een nieuwe aanvaller al een hoop problemen oplost.

Henk van Stee, technisch directeur van Sparta, was zondag niet aanwezig op Het Kasteel om Sparta tegen Ajax te zien omdat hij in het buitenland zat. Daar is hij op zoek naar nieuwe spelers voor de Rotterdammers. "We zijn gedwongen tot de situatie zoals het nu is. Van Stee is nu keihard aan het werk", zegt Fraser. "We zijn niet in paniek, maar ik maak me al een hele tijd zorgen."