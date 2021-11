Slot noemt gelijkspel Feyenoord tegen FC Twente teleurstellend: 'En als je naar de ranglijst kijkt nog meer'

Ontevreden over zijn ploeg is Slot niet in Enschede. "Als je het over de hele wedstrijd, tegen een sterke tegenstander, voor elkaar krijgt dat zij één keer op goal kunnen schieten met een rollertje na een minuutje of tien, is dat heel erg goed. In de tweede helft krijg je een aantal heel goede kansen om de wedstrijd naar je toe te trekken, je speelt grotendeels op hun helft. Dan is het heel teleurstellend dat die bal er niet invalt. "Dat is gedeeltelijk onze eigen fout en gedeeltelijk de kwaliteit van Lars Unnerstall (de keeper van FC Twente, red.)."

"De meeste tegenstanders verwachten als wij donderdag gespeeld hebben vermoeidheid, maar het tegenovergestelde is bij ons negen van de tien keer waar", vervolgt Slot zijn relaas. "Want ook vandaag was onze tweede helft weer uitstekend. Puntje van kritiek vind ik onze corners. Als je er dertien krijgt en daar niet eens een doelpoging uithaalt is dat te weinig."

Koppositie

Met het gelijkspel tegen FC Twente kan Feyenoord komende woensdag, in de inhaalwedstrijd tegen Heracles, niet meer de koppositie overnemen. En dat was nou juist een bron van motivatie binnen de selectie, vertelde middenvelder Guus Til. "Ik zou het ook gek vinden als dat niet zou spelen in de groep", reageert Slot.

"Als je er zo goed voor staat wil je gelijke tred houden met Ajax en PSV. Dan is het vrij logisch dat je teleurgesteld bent als je hier gelijkspeelt. Kijkend naar hoe de wedstrijd verlopen is, is het sowieso teleurstellend. En als je naar de ranglijst kijkt nog meer."

