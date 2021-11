Jubileumeditie Kerstcircus Ahoy gaat door corona opnieuw niet door: 'Het mag helaas niet zo zijn'

Het circus is voor veel mensen een begrip, niet alleen in de regio van Rotterdam. Jaarlijks komen er zo'n veertigduizend bezoekers op af in de dagen rond kerst en oud en nieuw.

Hard gelag

Voor Sylvia Schuyer, spreekstalmeester van het Kerstcircus, is de afgelasting een enorme domper. "Vorig jaar zagen we het nog aankomen, maar dit jaar zo heel kort ervoor eigenlijk niet. Ik ben heel erg positief ingesteld en had gedacht dat er nog wel een mogelijkheid was: Ahoy is zo groot, misschien met 2G. Maar helaas mag het niet zo zijn."

Ondanks het feit dat de maatregelen gelden tot 18 december, moest de beslissing volgens Schuyer nu wel worden genomen. "Het is een enorme organisatie", vertelt Schuyer, die inschat dat er dit jaar tussen de 48 en 52 artiesten mee zouden doen. "We hebben dagen nodig om alles op te bouwen, alles te installeren. Alle artiesten moeten aanreizen, misschien moeten er dan nog artiesten in quarantaine. Dat is een paar dagen van tevoren bijna niet te plannen. Voor die mensen is het ook verschrikkelijk dat het nu zo kort voor de eindstreep niet doorgaat."

'Kerstcircus verdient meer'

Kim Vrolijk, eventmanager van Ahoy, vindt het uitermate pijnlijk dat het Kerstcircus opnieuw niet door kan gaan. "Met pijn in ons hart hebben wij de beslissing moeten maken om deze zeer bijzondere editie van het Kerstcircus wederom te moeten annuleren. Meer dan 50 jaar lang wordt er heel hard en met veel plezier gewerkt om een magisch, avontuurlijk en feestelijk circus neer te zetten voor iedereen. We hebben meerdere scenario’s overwogen om het Kerstcircus te laten slagen, maar zijn tot de conclusie gekomen dat het een meer verantwoorde en volwaardige editie verdient."

Eerder werd de Rotterdamse Zesdaagse al afgelast. Het is onduidelijk wat met Holiday on Ice gebeurt, dat een week later dan het Kerstcircus gepland staat.

Ahoy hoopt dat het Kerstcircus ondanks de teleurstellingen van de afgelopen twee jaar in 2022 gewoon weer terugkomt om de 50ste editie alsnog te vieren.