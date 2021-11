Opnieuw een streep door Kerstcircus Ahoy door corona

Het Kerstcircus in Rotterdam Ahoy gaat ook dit jaar niet door. Vorig jaar zou het kerstcircus zijn 50ste verjaardag vieren, maar dat ging niet door vanwege corona. Nu kan het feest vanwege de maatregelen tussen 25 december en 2 januari ook niet doorgaan.

Het circus is voor veel mensen een begrip, niet alleen in de regio van Rotterdam. Jaarlijks komen er zo'n veertigduizend bezoekers op af in de dagen rond kerst en oud en nieuw.

'Kerstcircus verdient meer'

"Met pijn in ons hart hebben wij de beslissing moeten maken om deze zeer bijzondere editie van het Kerstcircus wederom te moeten annuleren. Meer dan 50 jaar lang wordt er heel hard en met veel plezier gewerkt om een magisch, avontuurlijk en feestelijk circus neer te zetten voor iedereen. We hebben meerdere scenario’s overwogen om het Kerstcircus te laten slagen, maar zijn tot de conclusie gekomen dat het een meer verantwoorde en volwaardige editie verdient”, zegt Kim Vrolijk, eventmanager van Ahoy.

Eerder werd de Rotterdamse Zesdaagse al afgelast. Het is onduidelijk wat met Holiday on Ice gebeurt, dat een week later dan het Kerstcircus gepland staat.

Ahoy hoopt dat het Kerstcircus ondanks de teleurstellingen van de afgelopen twee jaar in 2022 gewoon weer terugkomt om de 50ste editie alsnog te vieren.