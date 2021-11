Week lang geen vluchten op en van Rotterdam The Hague Airport

Meestal stijgen rond 07:00 uur maandagochtend de eerste vluchten op. Nu is het stil op Rotterdam The Hague Airport. Zeven dagen lang. Vanwege de werkzaamheden aan de taxibaan kan ook de enige start- en landingsbaan op het vliegveld een tijdje niet worden gebruikt. Die laatste wordt geregeld onderhouden, maar de taxibaan heeft te veel gaten en scheuren.

Werk aan de taxibaan | Foto: Jacco van Giessen

De komende dagen wordt een laagje asfalt van de baan geschraapt. Dat wordt hergebruikt in een nieuwe laag asfalt. Ook de fundering wordt aangepakt, zodat de nieuwe baan goed blijft liggen. Ook krijgt het vliegveld nieuwe ledverlichting om vliegtuigen naar de baan te leiden en op de baan zelf, en de borden langs de baan worden vervangen.

Vrij uniek

Het hele herstel duurt wel tot volgend jaar april, maar alleen deze week wordt al het vliegverkeer even stilgelegd. Dat is vrij uniek, vertelt Raymond de Jong van Rotterdam The Hague Airport. "Als we dit moeten doen met landend en stijgend vliegverkeer, kost dat maanden extra tijd. Nu doen we het in zeven dagen. We werken dag en nacht door, daarmee kunnen we veel tijd kopen."

De sluiting heeft een behoorlijke impact. Vooraf is veel overleg geweest met vliegmaatschappijen om de planning zo goed mogelijk te krijgen, op het meest rustige moment.

Volgende week maandag start het vliegverkeer weer. "Er is geen marge, we moeten het echt in zeven dagen doen", zegt De Jong optimistisch.