Hoe Debby's diploma's van haar muur in Rotterdam verdwenen en opdoken in Suriname

De diploma's van Debby Dekkers (46) maakten onbedoeld een bijzondere wereldreis. Zonder zelf te weten dat ze de documenten kwijt was, lagen ze ineens bij een wildvreemde man in huis... in Suriname. Vorige week kreeg ze het bewijs van het halen van haar propedeuse en doctoraal na bijna twee jaar weer persoonlijk thuisbezorgd. Met hulp van flink wat doorzettingsvermogen en sociale media.

Van het LinkedIn-verzoek van Arjen Kroes keek Debby niet op. Ze had hem wel eens gezien via werk, toen ze nog voor de gemeente Oud-Beijerland werkte. Het bericht dat hij daarna stuurde had ze niet aan zien komen: "Heb jij psychologie gestudeerd in Utrecht en ben je je diploma's toevallig kwijt?"

Dat eerste klopte, van dat tweede had ze geen idee. Ze dacht dat haar diploma's met nog wat andere documenten en certificaten in een map zaten. Maar daar lagen ze niet. Waar wel? Bij de oom van Arjen in Suriname.

Alleen op de wereld

De diploma's hingen ooit ingelijst aan de muur bij Debby thuis. Maar omdat ze wat gekreukt uit de lijst kwamen, stopte Debby ze tussen de bladzijden van een groot boek in de boekenkast: Alleen op de wereld van Hector Malot. Na verloop van tijd ruimde Debby haar boekenkast op, een aanzienlijk deel van de boeken gingen naar een kringloopwinkel in Rotterdam.

Daar zijn de boeken gekocht door de oom van Arjen, die geregeld in Nederland is. Tijdens zo'n bezoek koopt hij tweedehands spullen op om in Suriname door te verkopen op de markt. Maar, in tegenstelling tot Debby zelf, kennelijk niet zonder eerst de boeken door te bladeren, want tussen één van de gekochte boeken vond hij de papieren van Debby. Het begin van een zoektocht naar de rechtmatige eigenaar, en dat was op basis van alleen haar (doop)namen, universiteit en datum van afstuderen nog niet makkelijk. Uiteindelijk werd neef Arjen in Nederland ingeschakeld en probeerde hij het via LinkedIn. Zo las Debby anderhalf jaar geleden dat bijzondere berichtje in haar inbox.

Van opsturen per post, zoals Debby voorstelde, wilde Arjens oom in Suriname niets weten. De diploma's zouden persoonlijk worden teruggebracht. Familie van Arjen uit Suriname komt vaak in Nederland.

Stilte

Maar toen kwam corona en bleef het ineens lang stil. "Ik dacht toevallig vorige week nog aan die diploma's, en of ik daar ooit nog iets van zou horen", vertelt Debby, die zelf nog nauwelijks kan geloven hoe bijzonder en toevallig het hele verhaal is. "En precies díe week kreeg ik een mailtje van Arjen. Of hij langs kon komen met mijn diploma's."

Zo geschiedde. De diploma's liggen weer veilig opgeborgen bij Debby. Die is niet alleen blij dat ze haar papieren weer terug heeft, maar ook dankbaar voor de moeite die de oom van Arjen erin heeft gestoken om haar te vinden en haar diploma's terug te brengen.

Debby heeft van Arjen het telefoonnummer van zijn oom gekregen. Ze gaat snel contact opnemen om hem persoonlijk te bedanken.

Ze deelde haar verhaal dit weekend al op LinkedIn, om te laten zien dat er ook mooie dingen gebeuren in deze tijd en wat de kracht van sociale media kan zijn. En het slaat aan. Haar verhaal is al ruim 800 duizend keer gelezen, kreeg meer dan tienduizend likes en hartjes, en honderden reacties stromen binnen. "Het gaat bizar hard, in tien minuten waren er net alweer vijfduizend views bijgekomen. Dat toont wel de kracht van LinkedIn."