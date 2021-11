Podcast Sparta over duel met Ajax: ‘Het was niet te doen’

Sparta verloor afgelopen zondag maar met 1-0 van Ajax, maar een goed resultaat voor de ploeg van trainer Henk Fraser zat er eigenlijk geen moment in. Het duel met de Amsterdammers deed pijn aan de ogen. “Het was niet te doen”, lacht Anton Slotboom in Podcast Sparta.

“Betaald voetbal is iets om van te genieten, net als een bioscoop- of theatervoorstelling. Ik haalde mijn plezier maar uit andere dingen”, vertelt Ruud van Os, die zondag verslag deed van de wedstrijd op het lege Kasteel.

“De hoeveelheid journalisten die achter Ajax aanhobbelen. Dat zijn gewoon supporters met een pen, ze zoeken allemaal een excuus om Ajax te mogen zien voetballen”, vindt Van Os. “Maar jij bent toch ook een supporter?”, zegt Frank Stout. Van Os: “Ja, maar ik geef toe dat ik een supporter ben. De perstribune zat zo vol dat ik met mijn apparatuur ergens anders ben gaan zitten.”

In Podcast Sparta gaat het uiteraard weer over de staat van het kunstgrasveld. “Omdat de aanvoerder van Ajax (Dusan Tadic, red.) het zegt, lult iedereen weer mee. Ik zie ook wel dat het kunstgrasveld aan z’n einde is, maar dat is papegaaiengedrag.”

Slotboom: “Vind je niet dat we voor lul staan? Dit is echt slechte PR voor ons, het wordt nu het plastic Kasteel genoemd.”

Kat en Muis

De wedstrijd tussen Sparta en Ajax werd nooit een wedstrijd. “Het is kat en muis. Ajax is veel te sterk. Het is toch niet vreemd dat een ploeg met veel geld wint? Ik lig er niet wakker van. Als je gaat voetballen tegen Ajax ga je er met 4 of 5-0 af.” Slotboom: “Het was een hele lange zit. Een stadion bezoeken is veel leuker dan tv kijken.”

