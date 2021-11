Maand cel na dodelijke aanrijding waarbij 5-jarige Brandon om het leven kwam

Een 23-jarige Rotterdamse pakketbezorger moet een maand de cel in omdat hij twee jaar geleden een jongetje aanreed in de wijk Middelland in Rotterdam. De 5-jarige Brandon stak tussen de geparkeerde auto's over en overleed aan zijn verwondingen. Justitie eiste eerder acht maanden cel.

De rechter vond niet bewezen dat de chauffeur schuld had aan de aanrijding op 24 oktober 2019 in de Messchertstraat. De 23-jarige Rotterdammer had weliswaar een joint gerookt, wat zijn rijvaardigheid had kunnen beïnvloeden. Maar de rechter achtte, mede omdat de verdachte de bloedproef weigerde, verminderde rijvaardigheid niet bewezen. "De politie heeft tijdens of na de aanhouding van verdachte geen opvallende verschijnselen waargenomen die wijzen op een duidelijk verminderde rijvaardigheid."

Justitie had ook gesteld dat de Rotterdammer minder snel op de rem had getrapt, omdat een kledingstuk op het dashboard lag. Ook dat vond de rechter niet voldoende bewezen, onder meer omdat na het ongeluk geen extra onderzoek was gedaan.

De rechter tilde wel zwaar aan het niet willen meewerken aan de bloedproef. Daarnaast had de 23-jarige Rotterdammer al een serie verkeersovertredingen op zijn conto. Ook werd hij vier maanden na het ongeluk in de Messchertstraat opnieuw aangehouden terwijl hij een auto bestuurde. De man weigerde ook die dag een bloedproef. De auto waarin hij die dag reed is hij kwijt. Op verzoek van justitie heeft de rechter de auto verbeurd verklaard.

Daarnaast zat de man ook in de proeftijd na die eerdere overtredingen. Daarom worden een paar straffen die twee jaar geleden voorwaardelijk waren nu wel uitvoerbaar. Bij elkaar moet de 23-jarige Rotterdammer nu bijna vier maanden de cel. Ook mag hij zo'n 2,5 jaar geen auto besturen.