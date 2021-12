20 jaar UEFA Cup - Aflevering 2: Van Hooijdonk redt Feyenoord in Freiburg met fenomenale vrije trap

Luister hieronder naar de Podcast Special over 20 Jaar UEFA Cup van Feyenoord. De tekst gaat verder onder de audio.

Twee weken na de nipte 1-0 overwinning op het Duitse Freiburg in een ijskoude Kuip moet Feyenoord de klus afmaken in Duitsland. In het Dreisamstadion wacht de return tegen Freiburg in de derde ronde van de UEFA Cup op 6 december 2001. Vandaag twintig jaar geleden.

We weten hoe het afloopt; het wordt 2-2 in Duitsland. Maar het had héél anders kunnen aflopen met een 2-0 tussenstand en een vroege uitschakeling in het Europese toernooi. Terwijl er in de competitie net duur puntenverlies is geleden.

Feyenoord geplaagd door blessures in aanloop naar duel in Duitsland

In de eredivisie speelt Feyenoord na de 1-0 thuiszege tegen Freiburg drie wedstrijden. Twee van die wedstrijden worden gewonnen. Willem II wordt in De Kuip met 3-1 opgerold en in Waalwijk wint Feyenoord nipt met 3-2 bij RKC. Vlak voor de return tegen Freiburg gaat het wel mis voor Feyenoord. De Rotterdammers verliezen op dat moment met 1-0 bij sc Heerenveen. Anthony Lurling, die een seizoen later voor Feyenoord zou spelen, benutte een strafschop tegen de Rotterdammers. Het is duur puntenverlies voor Feyenoord, want de mannen van trainer Bert van Marwijk doen volop mee om de landstitel.

Feyenoord leeft en doet nog op drie fronten mee in de maand december van het seizoen 2001/2002. Het Legioen reist dus ook met vele supporters af naar Zuid-Duitsland. Met bussen, per trein maar vooral met de auto, zoals blijkt in onderstaande reportage.

Kijk hieronder naar de reportage rondom de Europese uitwedstrijd van Feyenoord in Freiburg op 6 december 2001. De tekst gaat verder onder de video:

Freiburg heeft, inclusief de uitwedstrijd bij Feyenoord, al zes wedstrijden op rij niet gewonnen op het moment dat de wedstrijd tegen Feyenoord gespeeld wordt. Met als dramatisch dieptepunt de pijnlijke bekeruitschakeling bij Darmstadt 98, een ploeg toentertijd uit de Regionalliga. Ook de generale repetitie voor de return met Feyenoord gaat verloren: 3-0 tegen Kaiserslautern.

Er lonkt dus wellicht iets moois voor Feyenoord, maar trainer Bert van Marwijk heeft een selectie die wordt geplaagd door blessures. Zo kan de trainer niet beschikken over Pieter Collen, Ulrich van Gobbel, Ramon van Haaren én Christian Gyan. Bonaventure Kalou moet daarnaast ziek thuis blijven en vlak voor de uitwedstrijd haken ook nog eens Brett Emerton en Kees van Wonderen af.

Omdat er zoveel blessures zijn, moet Van Marwijk zelfs Jean-Paul van Gastel - die op dat moment vaker niet fit is dan wel - laten overvliegen om bij de selectie van Feyenoord te komen. Maar er is ook goed nieuws voor Van Marwijk, want hij kan weer beschikken over twee sterkhouders. Onder wie Pierre van Hooijdonk, wiens Europese schorsing erop zit.

De mooiste en belangrijkste vrije trap uit de loopbaan van Van Hooijdonk?

Uiteindelijk weet Van Marwijk elf spelers te vinden die wél aan de aftrap kunnen verschijnen in het Dreisamstadion. Het is - door de vele blessures - wel een fantasieopstelling. Edwin Zoetebier is zoals gewoonlijk wél de doelman van Feyenoord, maar in de verdediging zijn weinig smaken over. Daarom staat Leonardo dos Santos, oftewel Leonardo II, opgesteld als rechtsback. Centraal achterin staan Ferry de Haan en dus de teruggekeerde Patrick Paauwe, die het eerste duel met Freiburg moest missen. Tomasz Rzasa is linksback.

Op het middenveld komen we drie vertrouwde namen tegen: Paul Bosvelt, Jon Dahl Tomasson en Shinji Ono, de doelpuntenmaker voor Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen Freiburg. In de aanval kan Van Marwijk gelukkig weer beschikken over zijn sterspeler. Pierre van Hooijdonk, die vanwege een schorsing het eerste duel met Freiburg miste, staat in de punt van de aanval. Om Van Hooijdonk heen staan Ebi Smolarek en Johan Elmander.

Bekijk hier een reportage op TV Rijnmond uit december 2001, waarin Peter Houtman voor ons langs ging bij Ramon van Haaren die ook in de ziekenboeg van Feyenoord zat. De tekst gaat door onder de video.

De defensieve kwetsbaarheid met de vele afwezigen is zichtbaar en merkbaar. In een mum van tijd staat Feyenoord met 1-0 achter door een doelpunt van Sebastian Kehl, die later in het seizoen zou overstappen naar Borussia Dortmund. En vlak na rust wordt het uit een strafschap zelfs 2-0. Dat betekent uitschakeling na de eerdere 1-0 zege in Rotterdam. Maar zo ver komt het niet.

Het is minuut 58 als er een overtreding langs de zijlijn wordt gemaakt. De kopsterke Van Hooijdonk meldt zich niet in de punt van de aanval om een voorzet in te koppen, maar buigt zich als specialist zélf over de vrije trap. Ondanks de onmogelijke hoek. De grote en lange doelman Richard Golz is kansloos op de streep richting de kruising. Een wereldgoal van Pierre van Hooijdonk, op een moment dat zijn club het zo hard nodig heeft.

Ook Leonardo pikt zijn goaltje mee

Na een fout van Rzasa komt Feyenoord bijna opnieuw op een achterstand van twee doelpunten verschil maar zo ver komt het gelukkig niet. Het is een frommelgoal van Leonardo I die Feyenoord in veilige haven brengt. Vijf minuten voor tijd, maar het is gedaan. Een zingend Legioen viert feest in Freiburg, terwijl langs de rand van het veld de interviews worden gegeven. Verslaggever Sinclair Bischop was daar ook bij en weet hoe anders het had kunnen zijn.

"We waren al voorbereid op stevige gesprekken na afloop," blikt Sinclair twintig jaar later terug. "Er waren signalen dat bij een uitschakeling de positie van trainer Bert van Marwijk zou wankelen. Het werden positieve gesprekken over de veerkracht van Feyenoord, dat de uitschakeling wist af te wenden."

De geplaagde trainer roemt zelf ook het karakter van zijn elftal. "Als je met zoveel blessures en tegenslag een 2-0 achterstand ongedaan weet te maken en hier met 2-2 gelijk kan spelen. Ja, dat zegt wel iets over dit elftal," zei Van Marwijk na afloop. En de 'matchwinner' met zijn belangrijke goal? Pierre van Hooijdonk zegt vlak na de wedstrijd in Duitsland dat hij er nooit echt zorgen over had. "We kregen zoveel kansen, waren zoveel beter dan Freiburg. Ook toen het 1-0 en 2-0 werd wist ik dat wij hier zouden gaan scoren. Dat ik het dan doe met zo'n vrije trap... Ja, dat is wel prachtig natuurlijk, daarna hadden wij het heft weer volledig in handen."

