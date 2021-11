Sjoerd Mossou in FC Rijnmond over crisis bij Sparta: ‘Het is de straatvechter tegen de boekhouder’

Sjoerd Mossou is niet verrast door de recente gang van zaken bij Sparta, waar technisch directeur Henk van Stee in de clinch ligt met het bestuur van de club. “Het is de straatvechter tegen de boekhouder,” zegt de journalist over de situatie op Spangen.

“Dit soort incidenten zijn vaak het begin van een definitieve breuk. Zeker omdat het al een langere aanloop heeft. En dan zou je denken dat degene die boos wegloopt dan ook degene is die het onderspit delft. Dat Sparta er financieel goed voor staat is de verdienste van Laros, maar er is een spanningsveld met de technisch directeur die een sterk elftal neer wil zetten om door te pakken.”

De technisch directeur van Sparta leeft al langere tijd in onmin met de algemeen directeur van Sparta: Manfred Laros. De algemeen directeur stoort zich aan het feit dat zijn technische baas publiekelijk over bedragen spreekt in de media. Henk van Stee heeft al meermaals aangegeven te vinden dat de Rotterdamse club meer financiële risico’s zou mogen nemen. De bestuurlijke crisis bij Sparta heeft maandagmiddag zijn voorlopige dieptepunt bereikt. Technisch directeur Henk van Stee heeft boos het stadion verlaten na een overleg met meerdere bestuursleden over de te varen koers op Het Kasteel.

Linssen of Dessers? ‘Zie geen reden om te gaan wisselen’

De druk op de schouders van Cyriel Dessers moet enorm zijn. De Belg was al meermaals als invaller beslissend en belangrijk voor Feyenoord. “Maar dat is wel een positieve druk,” zegt Mossou. “Hij liet het ook tegen Twente weer zien. Er komt een energie los, iedereen staat weer op scherp, ook de tegenstander. En hij brengt het weer, ook al scoorde hij nu niet. Hij zal vast teleurgesteld zijn dat hij niet in de basis staat, maar snapt de situatie ook.”

Zou het een optie zijn om Bryan Linssen en Cyriel Dessers samen laten spelen? “Nee, dat moet je zeker niet doen. Dan ga je aan het systeem sleutelen en Feyenoord staat juist goed zoals het nu is,” zegt Geert den Ouden. “Je hebt nu een prima functionerende spits met Linssen,” vult Mossou aan. “Hij vult het in zoals Slot het wil, ik zie geen reden om dat te gaan veranderen.”

Feyenoord was tot afgelopen zondag het team met de minste verliespunten in de eredivisie. De Rotterdammers hadden bij winst in de inhaalwedstrijd tegen Heracles Almelo zelfs de koppositie kunnen pakken, maar dat is nu (voorlopig) van de baan. “Erg zonde, want Feyenoord moet hun kansen verzilveren wanneer het kan. Zeker Ajax komt vaak in het nieuwe jaar altijd op stoom, vanaf februari, en dan lopen ze weg.”

Mogelijk staat Ofir Marciano komende woensdag opnieuw onder de lat. Hij revancheerde zich van een slechte wedstrijd tegen Slavia Praag met een goed optreden tegen Twente. “Al had hij weinig te doen om zich te onderscheiden. Maar laten we hem niet afserveren na één slechte wedstrijd.”

