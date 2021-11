Bom barst bij Sparta: Van Stee verlaat boos Het Kasteel na aanvaring met bestuur

De technisch directeur van Sparta leeft al langere tijd in onmin met de algemeen directeur van Sparta: Manfred Laros. De algemeen directeur stoort zich aan het feit dat zijn technische baas publiekelijk over bedragen spreekt in de media. Henk van Stee heeft al meermaals aangegeven te vinden dat de Rotterdamse club meer financiële risico’s zou mogen nemen.

De financiële transfersituatie op Het Kasteel leidde tot een crisis aan het eind van het zomerse transferwindow. Sparta had nog voldoende geld op de rekening staan om transfers te doen, maar slaagde daar niet in. De selectie die daarna resteerde doet het tot op heden niet goed in de eredivisie en staat in de degradatiezone.

Bestuur zit op lijn van directeur Laros

In het gesprek met meerdere bestuursleden heeft Van Stee te horen gekregen dat zijn standpunt niet het standpunt van de club is. Het bestuur schaart zich dus achter het standpunt van Laros, die er om bekend staat om een voorzichtig financieel beleid te voeren. Van Stee heeft daarna boos het stadion verlaten en was niet bereikbaar voor commentaar. Ook de algemeen directeur Manfred Laros reageert niet op onze pogingen een toelichting op het nieuws te geven.

Of de ontstane situatie ook zorgt voor een definitieve breuk tussen Van Stee en Sparta is op dit moment dus nog niet duidelijk.