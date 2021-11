Faraomier drijft Rotterdamse tot wanhoop: 'Ik kan niet eens kattenvoer op de grond zetten'

Ze zitten door het hele huis; in de badkamer, de wc. Je zou er knettergek van worden. Voor de derde keer in vijf jaar heeft de Rotterdamse Annie Kroon last van een faraomierenplaag (lekker woord voor scrabble). Annie zit met haar handen in het haar want je krijgt ze niet zomaar weg.

Bij binnenkomst in het brandschone appartement op de zesde verdieping is te zien hoe de zespotige insecten over de witte tegelmuren lopen. "Ze zijn overal", zucht Annie. "Katteneten durf ik niet meer op de grond te zetten, want dan krioelt het van de mieren in de bakjes."

Annie is niet de enige, want de andere bewoners van het complex hebben er ook last van. Ze legt uit dat de meeste bewoners denken dat het gaat om 'gewone' mieren, "maar het gaat hier om Faraomieren". Deze mieren zijn waarschijnlijk ongemerkt met voedsel geïmporteerd uit andere delen van de wereld. Ze eten het liefst vlees. "Ik ben blij dat ik nog leef!" grapt Annie.

De Faraomier is een tropische mier. Daarom zoekt het insectje de warmte op. Zo’n 30 graden is wat hij het prettigst vindt. Het zijn sociale insecten en ze hebben per kolonie meerdere koninginnen, van maar twee tot wel 400. Per koningin worden er in totaal gemiddeld ca. 300 eitjes gelegd.

Faraomieren zijn slechts een paar millimeter groot en vallen daardoor in de eerste instantie meestal niet gelijk op. Omdat ze zo klein zijn, verplaatsen ze zich ook vrij eenvoudig, via bijvoorbeeld verwarmingsbuizen. Onder de juiste omstandigheden kunnen ze zich razendsnel voortplanten. Buiten dat ze in grote aantallen hinderlijk zijn, vormen ze ook een bron van ziekteverwekkende bacteriën.

Annie wordt ondertussen gek van de kleine kruipers. "Je krijgt er een obsessie van", aldus Annie. Op het aanrecht staat een fles alcohol klaar. "Niet om te drinken, want een borrel lust ik niet. Maar daar neem ik het aanrecht mee af voordat ik een boterhaam maak. Je krijgt gewoon angst om een boterham klaar te maken, het is niet normaal." Annie is regelmatig het aanrecht met een zaklantaarn aan het bekijken. Glassex spuitbus mee; "Ik verzuip ze een beetje".

De inwoonster van Vuurplaat heeft de mieren dan liever vandaag weg dan morgen. Ze heeft maandagochtend haar verhuurder Vestia gebeld om het probleem aan te kaarten. Aan de telefoon kreeg ze te horen dat er vanuit de verhuurder niks kan worden gedaan om de mieren te bestrijden. Annie kan zich niet in deze beslissing vinden. "De kosten voor een bestrijding kan ik met mijn AOW niet betalen. En we hebben het hier wel over faraomieren. Je kan moeilijk van een huurders verwachten dat ze zelf het hele pand ontsmetten."

In een reactie liet Vestia weten dat ze het intern hebben uitgezocht. "Allereerst willen we onze excuses aanbieden aan deze mevrouw. Het antwoord dat zij van onze klantenservice kreeg, is niet het juiste. Op basis van het wettelijk besluit ‘kleine herstellingen’ dienen bewoners de meeste vormen van ongedierte zelf te bestrijden. Zoals ook op onze website te vinden (www.vestia.nl/ongedierte), zijn faraomieren daarop een uitzondering en dat heeft onze medewerker helaas over het hoofd gezien. Wij hopen snel contact met mevrouw te krijgen zodat we haar kunnen helpen."