De evenementenbranche is bang voor leegloop door onvoldoende steunmaatregelen

De nieuwe coronamaatregelen die afgelopen vrijdag 26 november werden aangekondigd, zijn opnieuw een harde klap voor de Nederlandse cultuursector. De verplichte sluitingstijd van 17:00 uur en de anderhalve meter afstand maken het voor veel organisatoren onmogelijk om geplande evenementen door te laten gaan.

Het kabinet kwam vrijdag met een extra steunpakket om de gedupeerden in de culturele en creatieve sector tegemoet te komen. Dit lijkt de pijn wat te verzachten, maar uit de kamerbrief die de Creatieve Coalitie namens de culturele en creatieve sector vandaag stuurde, blijkt dat er gevreesd wordt dat deze steun niet iedereen bereikt.

Snel in de problemen

Jolanda Jansen, directeur van Rotterdam Ahoy en bestuurslid van de Vereniging van Evenementen Makers, vreest vooral voor de zzp'ers. Bij Radio Rijnmond legt ze uit dat ze door de nieuwe maatregelen genoodzaakt was om de jubileumeditie van Kerstcircus Ahoy af te blazen. "Dit is voor alle betrokkenen een enorme domper, maar vooral voor zzp'ers zoals de circusartiesten", zegt Jansen. "Zij hebben geen vangnet en komen dus al snel in financiële problemen. Een groot deel van de zzp'ers wordt bij het wegvallen van werkzaamheden met bestaande regelingen niet gecompenseerd. Hier komt nog bij dat een deel van deze artiesten niet uit Nederland komt en daarom zelf geen aanspraak kunnen maken op de steunregeling voor zzp'ers."

Volgens Jansen is dit ook problematisch voor de toekomst van de cultuursector. In de maanden dat evenementen wel door konden gaan, was het volgens haar lastig om mensen te vinden omdat veel mensen de sector uit zijn gegaan door de gevolgen van de coronapandemie. Het is een grote zorg binnen de sector, benadrukt ze, en er wordt dan ook gehoopt op een passende oplossing. Voor Jansen is het belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om deze situatie volgende winter te voorkomen. "We moeten ermee leren leven, maar we hebben een regeling nodig om ermee te kúnnen leven."

Wat betreft mogelijke aanpassingen in de huidige steunmaatregelen, stelt de Creatieve Coalitie dat de steun niet generiek moet worden verleend, maar individueel. Op die manier vallen er minder mensen buiten de boot. Deze week debatteert de de Tweede kamer over eventuele extra steunmaatregelen voor de getroffen sectoren.