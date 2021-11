ZPB komt 'langzaam uit de dip' na gewonnen waterpoloderby, SVH blijft 'te erg gewend aan verliezen'

Rick Vermeulen, speler van SVH, zag het derbygevoel afgelopen week wel terug bij zijn ploeg. "Dat zie je op de training. Je gaat hier naartoe met de mindset iets klaar te spelen en een mooie pot neer te zetten." Ook voor ZPB was een overwinning in de derby meer dan welkom. De Barendrechters waren met andere verwachtingen aan het seizoen begonnen. "Van tevoren hadden we niet verwacht dat we nu op deze plek zouden staan. Dat heb je toch in je achterhoofd zitten", vertelt speler Maurice Dentro.

Toch is het wel even geleden dat ZPB meedeed om de prijzen. "Wij zijn een van de laatste verenigingen die vergoedingen geeft aan spelers, maar ook een van de laatste die kwaliteiten extern zoekt omdat het vanuit de eigen jeugd onvoldoende is gebleken. Daarom bungelen we de laatste twee jaar een beetje onderaan", verklaart coach Arjen Silvis. "Gelukkig zijn er nu een aantal mensen opgestaan om hier voor een goede structuur te zorgen. Dan moeten we er gewoon echt in blijven, anders zijn al die inspanningen voor niets geweest."

In de derby zet ZPB in ieder geval een goede stap richting lijfsbehoud. Het aanvallend onmachtige SVH wordt met 10-4 verslagen. Een dag later volgt een 15-13 overwinning op ZPC Amersfoort. Met een elfde plaats in de competitie laten de Barendrechters de degradatiezorgen voor nu even achter zich. Dentro: "We hadden een dip, maar daar komen we nu langzaam uit."

Ander niveau

Voor SVH blijven de zorgen. Ook bij coach Petar Ivosevic, die ooit nog als speler met Rode Ster Belgrado de Champions League won. In Rotterdam heeft hij te maken met een iets ander niveau. "Wij zitten net iets lager qua kennis en ervaring", vertelt Vermeulen. "Dat zorgt nog weleens voor frictie, om het zo maar te zeggen."

"Misschien vraag ik te veel van de spelers, vaak moeten we gewoon een paar stappen terug doen", vertelt Ivosevic zelf. "In mijn hoofd moet ik soms tien of twintig jaar terug gaan om dingen te trainen, die je in landen waar waterpolo een professionele sport is in de jeugd leert. Maar ik kan de jongens helemaal niets verwijten, want ik zie dat ze echt willen groeien als team. Ze doen echt hun best om op de training en tijdens wedstijden het niveau omhoog te krijgen."

Vermeulen: "We zijn te erg gewend aan verliezen helaas, we moeten leren winnen. Dat is een mentale omslag die je moet maken. SVH moet je zeker nog niet afschrijven, het seizoen is nog lang. Ruimte zat voor verbetering."