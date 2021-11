15 jaar cel voor fatale schietpartij op klaarlichte dag in Ridderkerk

De rechter heeft Jeffrey van O. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het doodschieten van een man in Ridderkerk op klaarlichte dag. Justitie had 16 jaar cel geëist. De rechtbank nam het de veroordeelde erg kwalijk dat hij op klaarlichte dag, bij een winkelcentrum meerdere schoten loste.

Het slachtoffer, de 30-jarige Aziz Bastam uit Oud-Beijerland, werd op 17 oktober 2020 doodgeschoten. Hij had vlak daarvoor ruzie over drugs met de veroordeelde. Dat gebeurde in een auto bij winkelcentrum De Werf in Bolnes. Het slachtoffer en zijn compagnon wilden cocaïne ter waarde van 4000 euro stelen en vluchtten weg.

Van O. gaf tijdens de behandeling van de zaak toe dat hij die dag 80 gram coke wilde verkopen. Hij was gewaarschuwd voor het latere slachtoffer. Die zou eerder al een andere dealer hebben bestolen.



De man uit Breda zei tijdens de eerdere zitting dat Aziz Bastam vanuit andere auto naar een pistool in zijn broek greep. Daarop schoot Jeffrey van O. zes keer richting de voorruit van die auto. Volgens justitie was geen sprake van een vooropgezet plan en dus was er van moord geen sprake. Van O. is veroordeeld voor doodslag en poging tot doodslag, vuurwapenbezit en drugsbezit. Hij raakte de compagnon van Bastam in zijn rug. Die man raakte zwaargewond, maar overleefde de schietpartij.

De verdachte en zijn advocaat betoogden eerder dat hij schoot op een auto die op hem inreed en daarom zou er sprake zijn van zelfverdediging. Dat was volgens de officier van justitie niet juist. Volgens de verdachte zou het latere slachtoffer gezegd hebben dat hij ging schieten, maar uit een geluidsfragment blijkt volgens de rechtbank dat hij een vraag stelt: 'je gaat toch niet schieten?'.

'Gevoelens van afschuw, onveiligheid en angst'

Volgens de rechter waren de woorden van het slachtoffer duidelijk te verstaan. Van O. is volgens de rechtbank volledig verantwoordelijk voor de dood van het slachtoffer. Ook had de rechter harde woorden over het schieten in de buurt van een winkelcentrum. "Gevoelens van afschuw, onveiligheid en angst in de samenleving worden versterkt door een beschieting op deze locatie. Een drukke parkeerplaats op zaterdag, met ouders met kinderen in de buurt."

Naast de celstraf moet de veroordeelde ook nog 72.995 euro aan schadevergoeding aan de gewonde man en de nabestaanden betalen.

In zijn slotwoord zei Jeffrey van O. twee weken geleden: "Of het noodweer is mag u bepalen. Ik durf iedereen recht in de ogen te kijken en te zeggen dat ik mijn leven wilde redden." Daar gaat de rechtbank in Dordrecht dus niet in mee.