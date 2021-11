Rotterdammer opgepakt voor dood 72-jarige man in Noord-Holland

Een 37-jarige Rotterdammer is dinsdag opgepakt in Abadanstraat in Hoogvliet voor betrokkenheid bij de dood van een 72-jarige man in Berkhout in Noord-Holland. Het slachtoffer werd op 14 juni gedood bij een woningoverval. De man probeerde vermoedelijk de overvallers buiten de deur probeerde te houden, waarna hij werd neergeschoten.

De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex en zit momenteel in volledige beperkingen. Verder onderzoek moet uitwijzen of en op welke manier de man betrokken is geweest bij dit geweldsdelict. Ook wordt onderzocht of de verdachte betrokken is geweest bij een reeks andere overvallen in de regio Alkmaar en Hoorn.

Vrijdag neemt de rechter-commissaris bij de voorgeleiding een beslissing over of de verdachte langer vast zal blijven zitten of niet.

In dit onderzoek is na een item van Opsporing Verzocht al eerder een 27-jarige man uit Alkmaar aangehouden. Na de uitzending, waarin verschillende camerabeelden van de verdachte werden getoond, kwamen verschillende tips binnen, waaronder volgens de politie een 'zeer bruikbare'.