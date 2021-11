Vaccinatiehond Sara moet de prikangst verminderen

Zeven mensen konden afgelopen zondag succesvol geprikt worden met behulp van Sara. "We zien dat sommige mensen die hier eerst drie kwartier zaten, nu binnen een minuut geprikt zijn," vertelt Marielle Macare van de GGD aan RTV Dordrecht. "Je wilt toch iedereen die een prik wil, ook de mensen die vanuit een angst voor de naald niet in staat zijn, een prik kunnen geven."

Kijk hieronder naar de reportage van RTV Dordrecht over de geruststellende hond Sara. De tekst gaat verder onder de video:

Iedere zondag zal de hond aanwezig zijn op één van de twee vaccinatielocatie in Dordrecht of Gorinchem. "Het is wel een luxe hond natuurlijk en ze gaat ook even tussen kerst en oud en nieuw op vakantie."